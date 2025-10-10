"Una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente": los elogios del presidente del Comité del Nobel para María Corina Machado

Este viernes la líder opositora venezolana María Corina Machado, fue galardonada con el Premio Nobel de Paz 2025.

Conocida como la 'Dama de hierro', ha sido exaltada mundialmente por su trabajo por la libertad de Venezuela, lo que la ha llevado a ser, además, el rostro más importante de la esperanza por el regreso de la democracia a su país.

"Es uno de los ejemplos más extraordinarios del coraje civil en América Latina en tiempos recientes", destacó el presidente del Comité, Jørgen Watne Frydnes.

Según él, María Corina Machado, que vive en la clandestinidad, se ha impuesto como "una figura clave unificadora en una oposición política que antes estuvo profundamente dividida" y que ahora exige "elecciones libres y un gobierno representativo".

El premio, que se entregará el 10 de diciembre en Oslo, consiste en una medalla de oro, un diploma y una suma de 1,2 millones de dólares.

El anuncio, que fue hecho en vivo por el Instituto Noruego del Nobel en Oslo, fue una emotiva declaración del líder del organismo sobre el arduo y aguerrido trabajo de Machado en Venezuela, lo que el comité resaltó durante la transmisión.

"El premio Nobel de la Paz 2025 es para una valiente y comprometida defensora de la paz, para una mujer que mantiene encendida la llama de la democracia en medio de una oscuridad creciente", dijo Watne Frydnes.

“María Corina Machado, recibe el Nobel por su incansable trabajo promoviendo los derechos democráticos de la población de Venezuela y por su lucha por conseguir una justa y pacífica transición de la dictadura a la democracia", añadió.

Y agregó que, “como líder de las fuerzas democráticas en Venezuela, María Corina Machado es uno de los más extraordinarios ejemplos de coraje civil en Latinoamérica en tiempos recientes".

"La señora Machado ha sido una pieza importante en la oposición política que alguna vez fue profundamente dividida, una oposición que encontró un objetivo común en la necesidad de unas elecciones libres y un gobierno representativo”, agregó.