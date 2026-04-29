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Miércoles, 29 de abril de 2026
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Israel

Impresionantes ataques en Líbano: Israel llevó a cabo bombardeos contra "varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá"

abril 29, 2026
Por: Redacción NTN24
Ataques de Israel en el Líbano - Captura de video
Ataques de Israel en el Líbano - Captura de video
Las autoridades israelíes añadieron que atacaron y eliminaron a tres terroristas de la organización proiraní.

La Fuerza Aérea de Israel informó que llevó a cabo bombardeos contra varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá en distintos sectores del sur de Líbano.

Mediante una publicación en la plataforma X, la Fuerza Aérea indicó que entre los objetivos atacados se destacaron almacenes de medios de combate, edificios militares que sirvieron a los terroristas de Hezbolá para avanzar en planes de terror contra las fuerzas de las FDI y el Estado de Israel, así como lanzadores cargados y listos para el lanzamiento.

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“La Fuerza Aérea atacó ayer varias infraestructuras de la organización terrorista Hezbolá en varios sectores del sur de Líbano, al norte de la línea de defensa avanzada”, detalló.

La publicación estuvo acompañada de una serie de videos aéreos en los que se observa cómo proyectiles impactan en diferentes lugares, generando importantes detonaciones.

Finalmente, las autoridades israelíes añadieron que atacaron y eliminaron a tres terroristas de la organización terrorista, quienes actuaban para “promover un plan de disparos contra nuestras fuerzas, mediante la identificación y dirección de las fuerzas de la División 146”.

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El Líbano se vio arrastrado al conflicto en Medio Oriente poco después de los ataques conjuntos entre Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen de Irán, puestos en marcha el 28 de febrero.

El grupo terrorista Hezbolá comenzó a disparar cohetes hacia territorio israelí en el segundo día de los ataques en respuesta a la muerte del líder supremo del régimen iraní, el ayatolá Alí Jamenei.

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