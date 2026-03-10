Ursula von der Leyen afirmó que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anuncia 200 millones de euros para impulsarla

Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó en la Cumbre de Energía Nuclear, organizada por Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), técnicas para explorar cómo la energía nuclear puede impulsar la región.

En su discurso comenzó recalcando que “Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones”, puesto que los precios de la electricidad están “estructuralmente demasiado altos”.

Para mitigar el error, Ursula von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local, la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntos podrían asegurar la independencia energética.

“Tenemos la ambición de progresar rápidamente y a gran escala para que Europa sea polo mundial de la energía nuclear de nueva generación”, añadió la presidenta de la Comisión.

Además, hizo énfasis en el actual conflicto militar que se vive en Medio Oriente, y dijo que recuerda “con brutalidad” las vulnerabilidades de Europa con respecto a las energías fósiles.

“Hoy apenas alcanza cerca del 15%. Esta reducción en la participación nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”, explicó.

Ahora, como inició al plan, señaló que movilizará 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una nueva estrategia para acelerar los pequeños reactores modulares.

Finalmente, con la inversión, la tecnología podría estar en funcionamiento a principios de la década de 2030, y buscará reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono.