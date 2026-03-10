NTN24
Martes, 10 de marzo de 2026
Martes, 10 de marzo de 2026
Europa

Ursula von der Leyen afirmó que Europa cometió un "error estratégico" al alejarse de la energía nuclear y anuncia 200 millones de euros para impulsarla

marzo 10, 2026
Por: Redacción NTN24
Ursula von der Leyen | Foto EFE
Ursula von der Leyen | Foto EFE
En el evento reconoció que “Europa” le dio la “espalda a una fuente confiable y asequible”.

Este martes, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, informó en la Cumbre de Energía Nuclear, organizada por Francia y el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), técnicas para explorar cómo la energía nuclear puede impulsar la región.

o

En su discurso comenzó recalcando que “Europa cometió un error estratégico al alejarse de una fuente fiable y asequible de energía baja en emisiones”, puesto que los precios de la electricidad están “estructuralmente demasiado altos”.

Para mitigar el error, Ursula von der Leyen abogó por desarrollar sus dos activos energéticos de producción local, la energía nuclear y las energías renovables, ya que juntos podrían asegurar la independencia energética.

Tenemos la ambición de progresar rápidamente y a gran escala para que Europa sea polo mundial de la energía nuclear de nueva generación”, añadió la presidenta de la Comisión.

Además, hizo énfasis en el actual conflicto militar que se vive en Medio Oriente, y dijo que recuerda “con brutalidad” las vulnerabilidades de Europa con respecto a las energías fósiles.

Hoy apenas alcanza cerca del 15%. Esta reducción en la participación nuclear fue una elección; creo que fue un error estratégico para Europa darle la espalda a una fuente confiable y asequible de energía baja en emisiones”, explicó.

o

Ahora, como inició al plan, señaló que movilizará 200 millones de euros para apoyar la inversión privada en tecnologías nucleares innovadoras, como parte de una nueva estrategia para acelerar los pequeños reactores modulares.

Finalmente, con la inversión, la tecnología podría estar en funcionamiento a principios de la década de 2030, y buscará reducir los riesgos para los inversores en tecnologías nucleares bajas en carbono.

Temas relacionados:

Europa

Unión Europea

Energía Eléctrica

Acuerdo nuclear

Central Nuclear

Ursula von der Leyen

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Paloma Valencia logra histórica votación en consultas interpartidistas y lanza un contundente mensaje de cara a las elecciones presidenciales

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Están hechos polvo; se acabó el juego": el presidente Donald Trump afirma que en Cuba podría darse una "toma amistosa o no"

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump - Foto AFP/ Estrecho de Ormuz - Foto EFE
Donald Trump

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

María Corina Machado, galardonada con el premio Nobel de la Paz - Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella juega en la fase tres, en la fase de la democracia y la elección presidencial": Antonio de la Cruz analiza el rol de María Corina Machado y su eventual regreso a Venezuela

María Corina Machado | Foto: EFE
María Corina Machado

"Ella representa el comienzo de un nuevo camino o el final del túnel para efectos de la libertad": senador chileno sobre lo que significa María Corina Machado en en Chile

Donald Trump - Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

Donald Trump revela en conferencia la alta tecnología usada en ataques contra el régimen iraní y da detalles de la Operación Furia Épica

Paloma Valencia, candidata a la Presidencia de Colombia - Foto: EFE
Elecciones en Colombia

"Esto catapulta a Paloma Valencia en primera línea para pasar a una segunda vuelta, algo que es esperanzador para el país": senador Andrés Forero sobre la Gran Consulta por Colombia

Más de Actualidad

Ver más
Ignell Marín Chaparro, hermana del militar y prisionero político venezolano, Igbert Marín Chaparro
Presos políticos

"Detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble, decir la verdad le costó 8 años de prisión": hermana del teniente coronel y prisionero político venezolano Igbert Marín

Fotos: Redes Sociales
Carnaval de Barranquilla

"Trump es mi nuevo mejor amigo": Delcy Rodríguez es parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla en el que se recreó la captura de Maduro

Tarek William Saab | Foto: EFE
Tarek William Saab

Familiares de presos políticos pasan de la celebración a la decepción por cambio de cargo de Tarek William Saab dentro del régimen: “aquí sigue la mentira”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Ignell Marín Chaparro, hermana del militar y prisionero político venezolano, Igbert Marín Chaparro
Presos políticos

"Detrás de ese uniforme hay un ser humano increíble, decir la verdad le costó 8 años de prisión": hermana del teniente coronel y prisionero político venezolano Igbert Marín

Fotos: Redes Sociales
Carnaval de Barranquilla

"Trump es mi nuevo mejor amigo": Delcy Rodríguez es parodiada en pleno desfile del Carnaval de Barranquilla en el que se recreó la captura de Maduro

Tarek William Saab | Foto: EFE
Tarek William Saab

Familiares de presos políticos pasan de la celebración a la decepción por cambio de cargo de Tarek William Saab dentro del régimen: “aquí sigue la mentira”

Base militar Diego García | Foto AFP
Ataque al régimen de Irán

EE. UU. usa bases militares del Reino Unido para operaciones contra el régimen de Irán

La discusión del Plan Nacional de Desarrollo avanza en el Congreso - Foto Canva
Congreso de Colombia

Dos candidatos al Congreso de Colombia fueron reportados como desaparecidos, según informó el ministro de Defensa

Bandera de Cuba (AFP)
Régimen cubano

"Es similar a lo que se vio con operación en Venezuela": expertos analizan medidas de EE. UU. sobre Cuba

Elon Musk | Foto EFE
Elon Musk

Forbes revela lo qué podría comprar Elon Musk con su multimillonaria fortuna: desde países hasta la NBA

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre