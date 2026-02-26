Este es el motivo por el que el Gobierno de España plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, principalmente para proteger la salud infantil y juvenil.

De acuerdo con la cartera de la administración de Pedro Sánchez, la decisión se fundamenta en diferentes motivos.

Riesgos Cardiovasculares y Neurológicos: El alto contenido de cafeína provoca taquicardias, arritmias, picos de hipertensión, insomnio y ansiedad en adolescentes.

Alteraciones del Comportamiento: Se ha vinculado su consumo con irritabilidad, falta de concentración y dificultades en el aprendizaje.

Adicción y Desarrollo Cerebral: Profesionales de la salud advierten que la cafeína afecta el sistema de recompensa del cerebro en una etapa crítica de desarrollo, lo que aumenta la vulnerabilidad a conductas adictivas en el futuro.

Consumo Elevado y Mezcla con Alcohol: Según encuestas, casi el 38% de los jóvenes las consumen habitualmente, y un porcentaje alto las mezcla con alcohol, lo que enmascara los efectos de la embriaguez y eleva el riesgo de intoxicación.

La medida, cabe mencionar, también prohíbe la venta a menores de 18 años de aquellas bebidas que superen los 32 mg de cafeína por cada 100 ml.

¿Qué son las bebidas energéticas?

Son bebidas sin alcohol, generalmente gasificadas, formuladas para aumentar la energía y disminuir la fatiga temporalmente.

Estas contienen altas dosis de cafeína, azúcar, taurina, vitaminas y extractos vegetales (como guaraná o ginseng), actuando como estimulantes del sistema nervioso central.