NTN24
Jueves, 26 de febrero de 2026
España

Este es el motivo por el que el Gobierno de España plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años

febrero 26, 2026
Por: Redacción NTN24
Bebida energética - Foto de referencia: Pexels
La medida, cabe mencionar, también prohíbe la venta a menores de 18 años de aquellas bebidas que superen los 32 mg de cafeína por cada 100 ml.

El Gobierno de España, a través del Ministerio de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, plantea prohibir la venta de bebidas energéticas a menores de 16 años, principalmente para proteger la salud infantil y juvenil.

De acuerdo con la cartera de la administración de Pedro Sánchez, la decisión se fundamenta en diferentes motivos.

Riesgos Cardiovasculares y Neurológicos: El alto contenido de cafeína provoca taquicardias, arritmias, picos de hipertensión, insomnio y ansiedad en adolescentes.

Alteraciones del Comportamiento: Se ha vinculado su consumo con irritabilidad, falta de concentración y dificultades en el aprendizaje.

Adicción y Desarrollo Cerebral: Profesionales de la salud advierten que la cafeína afecta el sistema de recompensa del cerebro en una etapa crítica de desarrollo, lo que aumenta la vulnerabilidad a conductas adictivas en el futuro.

Consumo Elevado y Mezcla con Alcohol: Según encuestas, casi el 38% de los jóvenes las consumen habitualmente, y un porcentaje alto las mezcla con alcohol, lo que enmascara los efectos de la embriaguez y eleva el riesgo de intoxicación.

¿Qué son las bebidas energéticas?

Son bebidas sin alcohol, generalmente gasificadas, formuladas para aumentar la energía y disminuir la fatiga temporalmente.

Estas contienen altas dosis de cafeína, azúcar, taurina, vitaminas y extractos vegetales (como guaraná o ginseng), actuando como estimulantes del sistema nervioso central.

