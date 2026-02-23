Más de 200 presos políticos en Venezuela se declararon en huelga de hambre, incluido el gendarme argentino Nahuel Gallo a quien el régimen chavista acusa de terrorismo, esto en rechazó a las exclusiones que contiene la recién aprobada ley de amnistía.

Así lo confirmaron el domingo familiares y los propios reclusos, quienes con frases como "¡Libertad!", "¡que salgamos todos!", "Rodeo I en huelga", responden a sus seres queridos que suben cada noche hasta una pequeña montaña desde donde se ve el pabellón.

La mencionada huelga comenzó el viernes en la noche en la cárcel del Rodeo, en las afueras de Caracas, mientras otros eran excarcelados. Ante eso, una comisión del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) entró el domingo para examinar a los reclusos y también a otros penales como el temido Helicoide.

No todos los detenidos se unieron a la huelga de hambre que sigue a otra similar, pero que encabezaron familiares la semana pasada frente a otro penal para pedir agilidad en los procesos de excarcelación previo a la aprobación de la ley que fue promovida por la encargada del régimen, Delcy Rodríguez.

En entrevista con la AFP, Yalitza García dijo que su yerno, el gendarme argentino Nahuel Gallo, se sumó a la protesta. Según dice, recibe información sobre él a través de otros familiares y alguno de los custodios.

El ciudadano argentino fue detenido el 8 de diciembre de 2024 por el régimen, quien lo acusa de terrorismo y conspiración.

La controvertida ley de amnistía no es automática y, según reza, los interesados en acogerse a ella deben acudir al tribunal que lleva su caso y pedir la aplicación de la misma, que abarca hechos puntuales en 27 años de chavismo.

Según Jorge Rodríguez, quien preside la Asamblea nacional y es hermano de Delcy Rodríguez, alrededor de 1.500 presos políticos en Venezuela solicitaron su libertad a través de la amnistía.

Alfredo Romero, director de la ONG Foro Penal, señala que "es discriminatorio e inconstitucional excluir de la amnistía a militares presos y perseguidos políticos".

"No puede hablarse de convivencia nacional mientras se excluye a un sector tan importante de la sociedad como el militar y a sus familias", dijo.