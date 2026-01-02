"Uy, está temblando": así quedó captada en vivo la reacción de la presidente Claudia Sheinbaum en medio de terremoto de 6,5 que sacudió a México

El momento en el que un sismo de magnitud 6,5 sacudió este viernes a México quedó registrado en la transmisión en vivo de la rueda de prensa presidencial habitual de Claudia Sheinbaum.

La mandataria se dirigía a la prensa cuando se percató del movimiento telúrico y miró a la zona en donde se encontraban los periodistas, a quienes les notificó la novedad con sorpresa, pero conservando la calma: "Uy, está temblando", al tiempo que sonreía.

VEA TAMBIÉN Fuerte sismo de magnitud 6,5 sacude a Ciudad de México y al sur del país: presidente Sheinbaum da parte tras sobrevuelo de helicópteros o

En ese momento, la cámara de la transmisión, que enfocaba a la presidente, fue cambiada a una que mostraba la sala principal en la que se veía a los comunicadores evacuando del lugar, algunos con más prisa que otros.

"A ver, con tranquilidad", pidió Sheinbaum en un tono amable y dirigiéndose hacia la salida, pero dejando pasar a los periodistas, algunos con cámara en mano registrando el momento hacia la ruta de acceso.

En las imágenes del fragmento extraído de la transmisión, cabe resaltar, también se escucha la sirena de la alarma sísmica de las instalaciones, que confirmó la alerta de evacuación.

El sismo de magnitud 6.5 tuvo su epicentro en la localidad Rancho Viejo, en el estado sureño Guerrero, con una profundidad de 35 kilómetros, indicó el Servicio Geológico de Estados Unidos.

A su regreso, Sheinbaum informó que, tras conversar con la gobernadora del estado mexicano Guerrero, Evelyn Salgado, hasta el momento no había daños en esa zona.

Tampoco fueron detectados daños inmediatos en Ciudad de México, de acuerdo con un sobrevuelo realizado por helicópteros del Gobierno, agregó.

El terremoto hizo sonar la alerta sísmica en Ciudad de México y el vecino Estado de México, mientras cientos de personas salían de los edificios atemorizadas, de acuerdo con varias imágenes que circularon en redes sociales.

VEA TAMBIÉN Le llueven críticas a Bad Bunny por tocar pieza arqueológica en museo de México o

Es importante mencionar que México está localizado entre cinco placas tectónicas, cuyos movimientos convierten al país en uno de los que registra mayor actividad sísmica en el mundo, principalmente en la costa del Pacífico desde la frontera con Guatemala hasta el estado de Jalisco.