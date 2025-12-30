NTN24
Martes, 30 de diciembre de 2025
Bad Bunny

Le llueven críticas a Bad Bunny por tocar pieza arqueológica en museo de México

diciembre 30, 2025
Por: Redacción NTN24
Bad Bunny - EFE
El artista estuvo de paso Ciudad de México donde ofreció ocho conciertos en el marco de su gira “Debí tirar más fotos”.

El cantante puertorriqueño Bad Bunny fue blanco de críticas en las redes sociales tras compartir una fotografía tocando una pieza arqueológica en el Museo Nacional de Antropología (MNA), en Ciudad de México.

El viernes 26 de diciembre, el artista boricua compartió unas historias en su perfil de Instagram después de su paso por la capital de México en donde ofreció ocho conciertos en el marco de su gira “Debí tirar más fotos”.

Una de las imágenes mostró al cantante tocando una estela arqueológica tallada en piedra, la cual lleva por título Dintel 32 y pertenece a la cultura maya, y que además data de entre el año 600 y el año 900.

Según la Cadena CNN, el elemento forma parte de la colección de objetos prehispánicos del museo, lo que causó indignación en algunos usuarios de las plataforma digitales que expresaron su molestia ya que está prohibido que los visitantes toquen las piezas exhibidas.

Ante la situación, el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) emitió un pronunciamiento el 27 de diciembre en relación a la visita de Benito Antonio Martínez Ocasio, nombre de pila del cantante.

"Durante todo el recorrido se contó con presencia de custodia del MNA. Cuando el artista colocó la mano sobre la estela, personal de custodia del museo reiteró que no se podían tocar las piezas, a lo cual el músico la retiró", indicó.

Finalmente, en la cuenta oficial en X del INAH se reiteró que el contacto físico con bienes arqueológicos del sitio está prohibido.

