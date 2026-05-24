NTN24
Domingo, 24 de mayo de 2026
Domingo, 24 de mayo de 2026
Tensión

Crece la tensión entre Washington y México en materia de seguridad por solicitud de extradición a Estados Unidos de 10 funcionarios mexicanos

mayo 24, 2026
Por: Redacción NTN24
Programa: Mesa de periodistas
Los analistas coinciden en que existe un componente de intervencionismo de Estados Unidos en la región.

La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento crítico marcado por la solicitud de extradición de diez funcionarios políticos mexicanos de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. En ese contexto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwin Newlin, visitó Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El expediente Sinaloa se ha convertido en el epicentro de las tensiones bilaterales. Estados Unidos acusa a Rocha Moya de ser un "miembro activo del cártel" de Sinaloa, según explicó el periodista Luis Cárdenas, conductor de MBS Noticias. "No es alguien que obtuvo un soborno, es alguien que trabaja activamente para el cártel y beneficiar a la organización criminal", señaló Cárdenas durante el programa Mesa de Periodistas.

Dos exsecretarios de Rocha Moya, los de Seguridad Pública y Finanzas, ya se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos para declararse inocentes y responder a las acusaciones. La situación ha generado un debate sobre los mecanismos legales que deben aplicarse.

o

Salvador Frausto, director de Investigaciones Especiales de Milenio, indicó que "la fiscalía mexicana está haciendo una investigación sobre el caso" y requiere pruebas de Estados Unidos. "Como no ha habido un juicio en México, la fiscalía tendría que abrir un tipo de proceso formal para poder colocarlos en la parrilla de extraditables", explicó.

La presidente Sheinbaum ha adoptado una postura de defensa de la soberanía nacional, insistiendo en que cada país debe actuar en su territorio y rechazando lo que considera injerencia extraterritorial. "Está poniendo el acento en los reclamos a los Estados Unidos", afirmó el periodista José Reveles, especializado en narcotráfico. Sheinbaum demanda reciprocidad en temas de cooperación, señalando que Estados Unidos no ha respondido positivamente a ninguna petición de extradición de México.

Según mediciones con herramientas de inteligencia artificial presentadas por Frausto, el 93% de personas en redes sociales rechaza a Rocha Moya, mientras que la aprobación de la presidente Sheinbaum se mantiene entre 70% y 75%, aunque ha descendido ligeramente. El caso también ha afectado a Morena, cuya percepción pública ha caído a niveles de 50-50.

o

Los analistas coinciden en que existe un componente de intervencionismo estadounidense en la región. "El tema del vínculo que tiene Rocha Moya con el cártel de Sinaloa ha sido ampliamente documentado", aseguró Cárdenas, quien describió al funcionario Newlin como "un tipo radical" que endurece la postura estadounidense.

La presidenta mexicana propuso que los candidatos sean investigados por autoridades de seguridad antes de competir electoralmente, una medida que busca prevenir casos similares. Frausto destacó que "se detecta el mayor enojo social en redes sociales desde que hago este tipo de mediciones".

Temas relacionados:

Tensión

Relaciones bilaterales

Donald Trump

Claudia Sheinbaum

Extradición

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Reveladores audios e imágenes de criminales presionando a pobladores de cara a comicios en Colombia: coronel (r) dice que "están impulsando a Iván Cepeda"

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Juan Daniel Oviedo ha suavizado a Paloma Valencia? Esto respondió la fórmula vicepresidencial

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vi a todos corriendo porque los hombres del Servicio Secreto gritaban muy fuerte ‘adentro, adentro’": periodista relata los momentos de angustia durante tiroteo cerca de la Casa Blanca

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Familia de menor detenido ilegalmente en Cuba habló en NTN24: su mamá asegura que podrían haber excarcelaciones "pronto"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

Habla exagente especial del FBI que interrogó a Saddam Hussein: reveló temibles rasgos del dictador

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“Cada molécula de metano que no se emite es una buena noticia para el clima”: Greenpeace alerta sobre el impacto energético tras el cierre del estrecho de Ormuz

Ver más

Videos

Ver más
Raúl Castro, dictador cubano - Foto: EFE
Golpe al régimen de Cuba

"Es Raúl Castro dando la orden": Wilfrido Cancio, periodista que reveló el audio del dictador cuando manda el derribo de dos avionetas de la organización Hermanos al Rescate

ELN | Foto AFP
Guerrilla del ELN

NTN24 conoció desgarradora prueba de supervivencia de hombre que lleva secuestrado por el ELN más de un año en Colombia

Marco Rubio - AFP
Cuba

"El presidente Trump ofrece un nuevo camino entre EE. UU. y una nueva Cuba": contundente mensaje de Marco Rubio al pueblo cubano en medio de la presión al régimen

El dictador cubano Raúl Castro - Foto EFE
Raúl Castro

"Es un día glorioso para el pueblo de Cuba; por fin se hace justicia después de décadas": congresistas de Estados Unidos celebran acusación contra Raúl Castro

Delcy Rodríguez y Diosdado Cabello, jefes del régimen venezolano / Alex Saab, señalado testaferro de Nicolás Maduro - Fotos: EFE
Dictadura en Venezuela

¿Diosdado Cabello y Delcy Rodríguez pueden desligarse como pretenden de acusaciones de Alex Saab en Estados Unidos?

Más de Política

Ver más
Candidatos a la Presidencia de Colombia - AFP/EFE
Elecciones

Carrera por la Presidencia de Colombia: así muestran la intención de voto las últimas dos encuestas

Asesinan colaboradores de Abelardo de la Espriella / FOTO: EFE
Abelardo de la Espriella

Asesinan a dos colaboradores de la campaña presidencial de Aberlado de la Espriella a dos semanas de las elecciones en Colombia

Delcy Rodríguez (AFP)
Delcy Rodríguez

Dictadura maquillada de diplomacia: ¿una nueva estrategia de legitimación internacional de Delcy Rodríguez?

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba, Brasil e Irán fracasan en grande en tensa Cumbre de los BRICS

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El morbo de la corrupción en las Américas

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Juridicidad en versión hermanos Rodríguez

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
La líder por la democracia María Corina Machado en el Fórum Europa en Madrid-Foto: EFE
María Corina Machado

“La libertad de todos los presos políticos representa la libertad de Venezuela, por eso debemos seguir empujando”: expreso político sobre el llamado de María Corina Machado a la manifestación del domingo

Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia - Foto de referencia: EFE
Tuto Quiroga

"Prefiero perder la visa que la democracia en Venezuela": Jorge 'Tuto' Quiroga, expresidente de Bolivia

Christopher Landau y Rodrigo Paz - Fotos: AFP
manifestaciones en Bolivia

El subsecretario de Estado de EE. UU. manifestó su respaldo al Gobierno de Rodrigo Paz tras protestas en Bolivia

Avión en el Aeropuerto El Dorado - Foto referencia (AFP)
Aeropuertos

Presencia de un dron cerca al aeropuerto El Dorado de Bogotá obligó a las autoridades a suspender operaciones: se tuvo que activar una "maniobra estándar"

Escudo de la Federación Italiana de Fútbol - Foto: EFE
Italia

"Italia con esta actitud gana el Premio Fair Play": columnista deportivo Jorge Barraza sobre el rechazo de la FIGC de ocupar el lugar de Irán en el Mundial

Donald Trump - EFE
Régimen de Irán

Estados Unidos a la espera de respuesta del régimen de Irán sobre memorando de entendimiento de 14 puntos

Futbolistas Selección de Bélgica - Foto: AFP
Selección de Bélgica

Bélgica le apuesta a la experiencia; el seleccionado estará liderado por Courtois, Lukaku y Bruyne: esta es la lista de convocados para el Mundial

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre