Crece la tensión entre Washington y México en materia de seguridad por solicitud de extradición a Estados Unidos de 10 funcionarios mexicanos

La relación bilateral entre México y Estados Unidos atraviesa un momento crítico marcado por la solicitud de extradición de diez funcionarios políticos mexicanos de Sinaloa, encabezados por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya. En ese contexto, el secretario de Seguridad Nacional de Estados Unidos, Marwin Newlin, visitó Palacio Nacional para reunirse con la presidenta Claudia Sheinbaum.

El expediente Sinaloa se ha convertido en el epicentro de las tensiones bilaterales. Estados Unidos acusa a Rocha Moya de ser un "miembro activo del cártel" de Sinaloa, según explicó el periodista Luis Cárdenas, conductor de MBS Noticias. "No es alguien que obtuvo un soborno, es alguien que trabaja activamente para el cártel y beneficiar a la organización criminal", señaló Cárdenas durante el programa Mesa de Periodistas.

Dos exsecretarios de Rocha Moya, los de Seguridad Pública y Finanzas, ya se entregaron voluntariamente a autoridades de Estados Unidos para declararse inocentes y responder a las acusaciones. La situación ha generado un debate sobre los mecanismos legales que deben aplicarse.

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Salvador Frausto, director de Investigaciones Especiales de Milenio, indicó que "la fiscalía mexicana está haciendo una investigación sobre el caso" y requiere pruebas de Estados Unidos. "Como no ha habido un juicio en México, la fiscalía tendría que abrir un tipo de proceso formal para poder colocarlos en la parrilla de extraditables", explicó.

La presidente Sheinbaum ha adoptado una postura de defensa de la soberanía nacional, insistiendo en que cada país debe actuar en su territorio y rechazando lo que considera injerencia extraterritorial. "Está poniendo el acento en los reclamos a los Estados Unidos", afirmó el periodista José Reveles, especializado en narcotráfico. Sheinbaum demanda reciprocidad en temas de cooperación, señalando que Estados Unidos no ha respondido positivamente a ninguna petición de extradición de México.

Según mediciones con herramientas de inteligencia artificial presentadas por Frausto, el 93% de personas en redes sociales rechaza a Rocha Moya, mientras que la aprobación de la presidente Sheinbaum se mantiene entre 70% y 75%, aunque ha descendido ligeramente. El caso también ha afectado a Morena, cuya percepción pública ha caído a niveles de 50-50.

Los analistas coinciden en que existe un componente de intervencionismo estadounidense en la región. "El tema del vínculo que tiene Rocha Moya con el cártel de Sinaloa ha sido ampliamente documentado", aseguró Cárdenas, quien describió al funcionario Newlin como "un tipo radical" que endurece la postura estadounidense.

La presidenta mexicana propuso que los candidatos sean investigados por autoridades de seguridad antes de competir electoralmente, una medida que busca prevenir casos similares. Frausto destacó que "se detecta el mayor enojo social en redes sociales desde que hago este tipo de mediciones".