"Van a terminar inventando en algún momento una confrontación entre los soldados venezolanos y los colombianos": Marta Lucía Ramírez sobre despliegue militar en la frontera de ambos países

El anuncio del presidente Gustavo Petro sobre el despliegue de 25.000 soldados colombianos en la frontera con Venezuela, en la zona del Catatumbo, ha desatado una ola de reacciones y cuestionamientos en el país.

La decisión, enmarcada en el llamado "Plan Catatumbo", ha sido interpretada por algunos sectores como un gesto de apoyo al régimen de Nicolás Maduro en medio de las tensiones con Estados Unidos.

Mientras el gobierno colombiano asegura que se trata de una operación de seguridad fronteriza, opositores advierten sobre los riesgos de una posible colaboración con el gobierno venezolano.

Marta Lucía Ramírez, exvicepresidente y excanciller de Colombia, habló en La Tarde de NTN24 sobre la acción militar en la frontera entre Colombia y Venezuela.

“Uno piensa que solo hay dos escenarios. Uno, que van a terminar inventando en algún momento una confrontación entre los soldados venezolanos y colombianos (…). O el otro escenario, igual de perverso, es que terminen obligando a nuestros soldados a coadyuvar la posición de los soldados venezolanos ante cualquier acción que desarrolle la marina desplegada por Estados Unidos en el Caribe", manifestó.

La excanciller de Colombia aseguró que la Fuerza Pública de Colombia jamás puede ponerse al lado de una fuerza ilegítima porque está hoy comandada por un dictador.

“Esto es simplemente una manera de desafiar a Estados Unidos. El país norteamericano tiene claro que una cosa es la posición de Colombia, el pueblo colombiano, de las instituciones colombianas, los militares, los policías, la inteligencia, la justicia colombiana y otra la posición del presidente Petro, que quiere por razones ideológicas, históricas, económicas, no sabemos cuántas más, estar al lado de Maduro”, afirmó.