NTN24
Jueves, 28 de agosto de 2025
Jueves, 28 de agosto de 2025
Colombia

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

agosto 28, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: Ángulo
Luisa Fernanda Caldas, abogada y académica; Juan Falkonerth, analista político y Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, hablaron en el programa Ángulo de NTN24.

El secuestro de 34 militares por parte de una guardia campesina en el departamento del Guaviare, Colombia, ha encendido las alarmas sobre el avance de grupos criminales en el país.

Los uniformados se encuentran retenidos desde hace varios días en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, tras operaciones en la zona donde cayó abatido alias ‘Dumar’, un cabecilla de las disidencias de las Farc.

Según las autoridades, más de 600 personas estarían participando en la retención de los militares, presuntamente bajo las órdenes de alias Jimmy Parra, líder de la estructura criminal 44.

"Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro", indicó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.

Al respecto, Luisa Fernanda Caldas, abogada y académica; Juan Falkonerth, analista político y Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, hablaron en el programa Ángulo de NTN24 sobre el secuestro de 33 militares en el departamento del Guaviare, Colombia.

Luisa Fernanda Caldas señaló que esta situación es resultado de una "política de seguridad bastante débil y desordenada" en los últimos años.

o

“Evidentemente hay un delito de secuestro. No podemos calificar de manera tajante si estas personas están actuando como parte de la población civil o son realmente miembros que hacen parte de grupos armados ilegales que están dentro del conflicto y que utilizan dentro de sus tácticas y dentro de sus prácticas de reducción de la fuerza pública este tipo de secuestro”, afirmó.

Por su parte, Juan Falkonerth criticó la llamada "paz total" del gobierno actual, calificándola como "impunidad total" que ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales.

“Lo que nosotros estamos viendo es una privación de la libertad y se están dando todas las causales que establece el Código Penal para poder establecer que estamos frente a un secuestro”, dijo.

“Nosotros no podemos atacar a la Fuerza Pública porque ellos llegan con machetes, cuchillos e incluso algunas armas cortas. Son civiles instrumentalizados y los están instrumentalizando, entonces la Fuerza Pública no puede hacer nada al respecto”, recalcó Germán Rodríguez.

Temas relacionados:

Colombia

Militares

Secuestrados

Disidencias

Disidencias de las FARC

Guerrilla

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"Solo los tres destructores en conjunto son más letales que la armada de cualquier país de América Latina": experto sobre despliegue de EE. UU. cerca de Venezuela

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"La orden ejecutiva de Trump da un marco de operación desde el punto de vista legal": experto explica por qué no descarta una operación militar en Venezuela

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Carlos Sánchez - Andrea Bernal - Claudia Gurisatti - Jason Calderón
Dirige:
Jason Calderón

Estados Unidos difunde las primeras imágenes de los barcos de guerra que se dirigen a aguas cercanas a Venezuela

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

“Ambos personajes son polémicos y muy criticados”: analista tras pelea entre legisladores en el Congreso de México

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
José María del Pino - Alejandro Rincón - Ruth del Salto - Alessandra Martín - Angie Gutiérrez

¿Tendrá Ecuador que pagar 200 millones de dólares al expresidente Abdalá Bucaram?

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La caída de Maduro será una victoria para toda la civilización occidental”: Emmanuel Rincón

Ver más

Videos

Ver más
Tiroteo en Minneapolis - Foto: EFE
Tiroteo

Varios heridos, incluidos niños, en grave tiroteo en una escuela católica de Minneapolis

Incautación de la Guardia Costera de EE. UU. - Foto EFE
Estados Unidos y Venezuela

Imágenes impactantes muestran cómo opera la Guardia Costera estadounidense frente a las costas de Venezuela en un histórico operativo del mayor decomiso de drogas

Buques de guerra de Estados Unidos y canciller venezolano Yvan Gil - AFP y EFE
Régimen de Maduro

Régimen de Venezuela pidió apoyo a la ONU en medio del despliegue militar de Estados Unidos en el Caribe que catalogó como "atentando contra la paz"

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
Gustavo Petro

"Llegaron al poder de manera ilegal": sectores políticos y jurídicos reaccionan a ponencia del CNE que afirma que campaña presidencial de Petro en 2022 pasó los topes permitidos

Buques de guerra de Estados Unidos
Despliegue militar de Estados Unidos

Este es el poder real de los ocho buques de guerra desplegados por Estados Unidos en el Mar Caribe

Más de Actualidad

Ver más
Europa - Foto de referencia Canva
Inmigrantes

Este fue el país europeo cuyo tribunal supremo bloqueó un proyecto de ley que restringía el flujo de inmigrantes

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Kilmar Abrego - AFP
Inmigrantes

Migrante salvadoreño que fue enviado al CECOT y luego devuelto a Estados Unidos está siendo procesado para su deportación a Uganda: "Él no se quedará aquí"

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

La gran migración de la riqueza: Un nuevo horizonte para el capital estratégico

Por: Alexis L. Leroy
Asdrúbal Aguiar Donald Trump

El inquilino de la Casa Blanca

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Régimen de Maduro

Una bala de plata para Maduro

Por: Héctor Schamis
Arturo McFields Elecciones en Bolivia

Sepultados 20 años de socialismo criminal en Bolivia y muy pronto 25 de tiranía Chavista en Venezuela

Por: Arturo McFields

Más noticias

Ver más
Donald Trump, presidente de Estados Unidos - Foto: EFE
Donald Trump

Trump reitera que el despido de la Comisionada de Estadísticas Laborales se debió a que último informe sobre el empleo en Estados Unidos fue "amañado"

Europa - Foto de referencia Canva
Inmigrantes

Este fue el país europeo cuyo tribunal supremo bloqueó un proyecto de ley que restringía el flujo de inmigrantes

Carlos Ramón González - Foto tomada de la cuenta de X de @CarlosRamonGon
Gustavo Petro

Presidente Petro solicitará a Nicaragua la entrega de exfuncionario de su gobierno imputado por caso de corrupción que recibió ayuda de la Embajada de Colombia en Managua

Reunión de Donald Trump con líderes europeos en la Casa Blanca - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Putin dijo estar listo para encuentro con Zelenski y puso fecha de reunión, según reveló el canciller alemán tras cumbre con Trump

Kilmar Abrego - AFP
Inmigrantes

Migrante salvadoreño que fue enviado al CECOT y luego devuelto a Estados Unidos está siendo procesado para su deportación a Uganda: "Él no se quedará aquí"

Nicolás Maduro - EFE
Incautación

Esta sería la lujosa mansión de Maduro en República Dominicana que fue incautada por Estados Unidos

El amor de estas celebridades se festeja con quilates y muchos ceros | Fotos EFE
Celebridades

Los 5 anillos de compromiso más caros de la historia: uno fue adquirido por un futbolista

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Este lunes 5 de mayo se llevó a cabo la MET Gala en Nueva York - Fotos AFP/EFE/AFP
MET Gala

Las fotos de los mejores looks de la MET Gala 2025: el evento más extravagante de la moda

Un corte de luz "masivo" ocurrido este lunes mantiene a toda la península ibérica sin electricidad - Fotos EFE
Apagones

Caos, embotellamientos y miles de personas caminando por las calles: así se ve el colapso por inédito apagón masivo en España y Portugal

Este sábado 26 de abril se llevó a cabo el funeral del papa Francisco - Foto AFP
Muerte del papa Francisco

En imágenes: así se vivió el funeral del papa Francisco, el primer sumo pontífice latinoamericano