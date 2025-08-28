"Evidentemente hay un delito de secuestro": analistas sobre militares retenidos en el departamento del Guaviare, Colombia

El secuestro de 34 militares por parte de una guardia campesina en el departamento del Guaviare, Colombia, ha encendido las alarmas sobre el avance de grupos criminales en el país.

Los uniformados se encuentran retenidos desde hace varios días en la vereda Nueva York del municipio de El Retorno, tras operaciones en la zona donde cayó abatido alias ‘Dumar’, un cabecilla de las disidencias de las Farc.

Según las autoridades, más de 600 personas estarían participando en la retención de los militares, presuntamente bajo las órdenes de alias Jimmy Parra, líder de la estructura criminal 44.

"Obedece a la acción ilegal, delictiva de unas personas vestidas de civil que dicen retener a unos militares. Eso va contra la voluntad de ellos y eso es un secuestro", indicó el ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez.

Al respecto, Luisa Fernanda Caldas, abogada y académica; Juan Falkonerth, analista político y Germán Rodríguez, líder nacional de la Reserva Militar y Policial de Colombia, hablaron en el programa Ángulo de NTN24 sobre el secuestro de 33 militares en el departamento del Guaviare, Colombia.

Luisa Fernanda Caldas señaló que esta situación es resultado de una "política de seguridad bastante débil y desordenada" en los últimos años.

“Evidentemente hay un delito de secuestro. No podemos calificar de manera tajante si estas personas están actuando como parte de la población civil o son realmente miembros que hacen parte de grupos armados ilegales que están dentro del conflicto y que utilizan dentro de sus tácticas y dentro de sus prácticas de reducción de la fuerza pública este tipo de secuestro”, afirmó.

Por su parte, Juan Falkonerth criticó la llamada "paz total" del gobierno actual, calificándola como "impunidad total" que ha permitido el fortalecimiento de estructuras criminales.

“Lo que nosotros estamos viendo es una privación de la libertad y se están dando todas las causales que establece el Código Penal para poder establecer que estamos frente a un secuestro”, dijo.

“Nosotros no podemos atacar a la Fuerza Pública porque ellos llegan con machetes, cuchillos e incluso algunas armas cortas. Son civiles instrumentalizados y los están instrumentalizando, entonces la Fuerza Pública no puede hacer nada al respecto”, recalcó Germán Rodríguez.