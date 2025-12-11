NTN24
Jueves, 11 de diciembre de 2025
Ranking FIFA

La Vinotinto escaló, Colombia bajó y España sigue en la cima: así quedó el ranking mundial de la FIFA femenino, el último de 2025

diciembre 11, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Linda Caicedo - Foto AFP/ Deyna Castellanos - Foto EFE
Linda Caicedo - Foto AFP/ Deyna Castellanos - Foto EFE
Venezuela subió cuatro casillas en la clasificación mientras que La Tricolor descendió dos.

La FIFA actualizó este jueves su ranking mundial femenino liderado, una vez más, por la selección de España, que se mantuvo en la cima tras conquistar el título de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA.

Colombia aparece ubicada en la casilla número 20 de la clasificación, lugar al que descendió tras haber alcanzado en la actualización de agosto el puesto 18, cuando llegó hasta la final de la Copa América que perdió frente a Brasil.

La Tricolor fue ahora superada por Austria y Bélgica, en los puestos 19 y 18, respectivamente, por lo que quedó cerca de perder su lugar dentro del top 20 de las mejores selecciones del fútbol femenino a nivel global.

Venezuela, por su parte, sigue escalando en el ranking FIFA y se ubicó en el puesto 42 superando a importantes rivales de la región como Chile (47) y Paraguay (46), históricas con sus selecciones absolutas masculinas.

En la anterior actualización, la de agosto, La Vinotinto se encontraba en la casilla 46, por lo que el desempeño del equipo femenino venezolano les permitió ahora ascender cuatro casillas.

Para dicho penúltimo ajuste, que tuvo lugar en junio, Venezuela también había superado su anterior posición, pues aparecía en el lugar 44, lo que destaca, entretanto, el talento general de las jugadoras y cuerpo técnico del equipo en el que Deyna Castellanos es la actual capitana.

El top 10, por demás, está confirmado, aparte de España, por Estados Unidos (2), Alemania (3), Inglaterra (4), Suecia (5), Brasil (6), Francia (7), Japón (8), Corea del Norte (9) y Canadá (10).

Tras caer ante España en la final, Alemania ascendió dos puestos hasta el tercero, por detrás de las estadounidenses, quienes registraron un par de victorias amistosas contra Italia a finales de noviembre.

Inglaterra se mantuvo en el puesto número 4 mientras que Suecia cayó dos puestos al número 5 después de perder ante España en las semifinales de la Liga de Naciones.

Tres equipos de diferentes continentes fueron los que más escalaron este mes, cada uno saltando 16 puestos: el 96 Nicaragua, el 118 Burkina Faso y el 137 Samoa Americana.

Paraguay fue el equipo que tuvo la mayor caída en el top 50 descendiendo cinco puestos hasta la casilla 46, que antes de la presente actualización le pertenecía a La Vinotinto.

Un récord de 198 selecciones conforma el ranking de diciembre, con los equipos africanos Chad y Libia haciendo su debut en el listado oficial de la FIFA.

Estas son las selecciones femeninas que alcanzaron el top 50 del ranking mundial de la FIFA de diciembre:

  1. España
  2. Estados Unidos
  3. Alemania
  4. Inglaterra
  5. Suecia
  6. Brasil
  7. Francia
  8. Japón
  9. Corea del Norte
  10. Canadá
  11. Países Bajos
  12. Noruega
  13. Italia
  14. Dinamarca
  15. Australia
  16. Islandia
  17. China
  18. Bélgica
  19. Austria
  20. Colombia
  21. Corea del Sur
  22. Portugal
  23. Finlandia
  24. Polonia
  25. Suiza
  26. Escocia
  27. Irlanda
  28. Rusia
  29. México
  30. Argentina
  31. República Checa
  32. Gales
  33. Serbia
  34. Ucrania
  35. Nueva Zelanda
  36. Vietnam
  37. Nigeria
  38. Eslovenia
  39. Jamaica
  40. China Taipéi
  41. Filipinas
  42. Venezuela
  43. Costa Rica
  44. Irlanda del Norte
  45. Hungría
  46. Paraguay
  47. Chile
  48. Bielorrusia
  49. Uzbekistán
  50. Haití

