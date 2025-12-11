La Vinotinto escaló, Colombia bajó y España sigue en la cima: así quedó el ranking mundial de la FIFA femenino, el último de 2025

La FIFA actualizó este jueves su ranking mundial femenino liderado, una vez más, por la selección de España, que se mantuvo en la cima tras conquistar el título de la Liga de Naciones Femenina de la UEFA.

Colombia aparece ubicada en la casilla número 20 de la clasificación, lugar al que descendió tras haber alcanzado en la actualización de agosto el puesto 18, cuando llegó hasta la final de la Copa América que perdió frente a Brasil.

VEA TAMBIÉN Linda Caicedo: el papel de colombiana dentro del Real Madrid es destacado por su técnico y compañeras de equipo o

La Tricolor fue ahora superada por Austria y Bélgica, en los puestos 19 y 18, respectivamente, por lo que quedó cerca de perder su lugar dentro del top 20 de las mejores selecciones del fútbol femenino a nivel global.

Venezuela, por su parte, sigue escalando en el ranking FIFA y se ubicó en el puesto 42 superando a importantes rivales de la región como Chile (47) y Paraguay (46), históricas con sus selecciones absolutas masculinas.

En la anterior actualización, la de agosto, La Vinotinto se encontraba en la casilla 46, por lo que el desempeño del equipo femenino venezolano les permitió ahora ascender cuatro casillas.

VEA TAMBIÉN Venezuela goleó 6 a 0 a Perú de la mano de Deyna Castellanos y es primera en Liga de Naciones que da cupos al Mundial o

Para dicho penúltimo ajuste, que tuvo lugar en junio, Venezuela también había superado su anterior posición, pues aparecía en el lugar 44, lo que destaca, entretanto, el talento general de las jugadoras y cuerpo técnico del equipo en el que Deyna Castellanos es la actual capitana.

El top 10, por demás, está confirmado, aparte de España, por Estados Unidos (2), Alemania (3), Inglaterra (4), Suecia (5), Brasil (6), Francia (7), Japón (8), Corea del Norte (9) y Canadá (10).

Tras caer ante España en la final, Alemania ascendió dos puestos hasta el tercero, por detrás de las estadounidenses, quienes registraron un par de victorias amistosas contra Italia a finales de noviembre.

Inglaterra se mantuvo en el puesto número 4 mientras que Suecia cayó dos puestos al número 5 después de perder ante España en las semifinales de la Liga de Naciones.

Tres equipos de diferentes continentes fueron los que más escalaron este mes, cada uno saltando 16 puestos: el 96 Nicaragua, el 118 Burkina Faso y el 137 Samoa Americana.

Paraguay fue el equipo que tuvo la mayor caída en el top 50 descendiendo cinco puestos hasta la casilla 46, que antes de la presente actualización le pertenecía a La Vinotinto.

VEA TAMBIÉN No será cantando: confirman la razón por la que Shakira estará presente en la Copa Mundial de la FIFA 2026 o

Un récord de 198 selecciones conforma el ranking de diciembre, con los equipos africanos Chad y Libia haciendo su debut en el listado oficial de la FIFA.

Estas son las selecciones femeninas que alcanzaron el top 50 del ranking mundial de la FIFA de diciembre: