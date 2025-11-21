NTN24
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Viernes, 21 de noviembre de 2025
Operación Lanza del Sur

"El uso de la fuerza está sobre la mesa": analista sobre lo que le espera a Venezuela desde este lunes cuando entre en vigencia nueva designación del Cartel de los Soles

noviembre 21, 2025
Por: Redacción NTN24
Programa: La Tarde
El próximo lunes 24 de noviembre marca un punto de inflexión para el futuro del régimen de Maduro.

El analista internacional Oláguer Chacón, especialista en geopolítica, explicó en el programa La Tarde de NTN24 que la designación del Cartel de los Soles como grupo terrorista internacional, "busca disminuir las posibilidades de que actores relacionados con el gobierno venezolano, o que tengan intereses económicos, interactúen o apoyen para mantener al gobierno venezolano".

o

El entrevistado argumentó, además: “Antes de llegar al uso de la fuerza, EE.UU. busca debilitar a Maduro eliminando cualquier apoyo internacional”.

“El uso de la fuerza está sobre la mesa, lo que veremos ahora es la escalada... Ahora esos actores del chavismo están evaluando cuáles son sus intereses”, añadió.

El próximo lunes 24 de noviembre marca un punto de inflexión para el futuro del régimen de Maduro.

Ese día entra en vigor la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera, lo que coloca a esta estructura criminal y sus aliados en la misma categoría de los enemigos más peligrosos de Washington.

o
o

El secretario de Guerra, Pete Hegseth, advirtió que el Pentágono dispondrá desde el lunes de un abanico ampliado de opciones para combatir el narcotráfico en el hemisferio.

Esta designación oficial convierte al grupo criminal, que según Estados Unidos tiene sede en Venezuela y está dirigido por Nicolás Maduro y otros miembros del régimen, en objetivo de medidas antiterroristas.

