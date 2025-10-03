Rechazo en Colombia a vandalismo de encapuchados en protestas pro Palestina: sectores cuestionan postura del presidente Petro

Nuevos actos de vandalismo y violencia en Colombia por cuenta de manifestantes pro-Palestina que se movilizaron de forma violenta por varias partes del país.

Los actos violentos, cuyo epicentro fue Bogotá, la capital, se recrudecieron tras mensajes y discursos de odio del presidente de Colombia, Gustavo Petro.

En los últimos días, con la guerra en Gaza como tema principal, el presidente colombiano ha hecho uso de sus redes sociales para alentar los actos vandálicos.

El jueves 2 de octubre, el mandatario apuntó contra la Asociación Nacional de Empresarios de Colombia (Andi), misma que ha sido señalada por la Global Movement to Gaza, de apoyar la guerra.

“Los que más critican es porque han puesto la ganancia por encima del ser humano. Han puesto la codicia por encima de la vida. Y todo ser humano que ponga la codicia por encima de la vida o la ganancia, le hace mercancía, por encima de la persona humana, tiende a ayudar a que la gente se mate entre sí”, señaló el presidente.

Estas declaraciones alentaron las agresivas manifestaciones contra la ANDI en Bogotá, Cali y Medellín.

A esto se le suma la creciente arremetida del oficialismo contra la oposición en medio de una escalada de violencia contra políticos de partidos como el Centro Democrático.

¿Volvió Colombia a una época oscura de violencia y división?

Análisis del tema con Paola Toro, periodista y presentadora internacional de Noticias RCN, y Yezid Baquero, corresponsal permanente en Colombia de Univisión.