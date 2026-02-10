Hija de Daddy Yankee recibe críticas tras asegurar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico

La creadora de contenido Jesaaelys Ayala, hija del cantante puertorriqueño Daddy Yankee, es tendencia en redes sociales tras afirmar que Bad Bunny es el mejor artista de Puerto Rico.

Dicha afirmación, desató una ola de críticas, principalmente por parte de los seguidores del cantante, quienes han seguido de cerca la carrera artística del cantante.

Pese a que aseguró que se trataba de una opinión personal, los internautas criticaron la comparación que la influencer habría hecho sobre los dos artistas puertorriqueños.

“Odia a tu papá todo lo que quieras, pero Daddy Yankee es el número uno y el único que sigue dando reguetón. Te duela o no, es así”, se lee en uno de los comentarios.

Sin embargo, hubo quienes señalaron que el género atraviesa una nueva etapa y que Bad Bunny representa el liderazgo actual.

“También tengo más de 30, pero no podemos vivir de la nostalgia. Actualmente, Benito es el mayor exponente, les guste o no”, indicó otro usuario.

Entretanto, otros opinaron que las diferencias personales no deberían opacar el impacto de Daddy Yankee en la internacionalización del reguetón, llevándolo de espacios locales a escenarios globales.

Cabe señalar que hace varios meses, por medio de su cuenta de Instagram, el intérprete de ‘Gasolina’ explicó que tras intentar salvar su matrimonio decidió aceptar la solicitud de divorcio de su esposa, Mireddys González.

“Después de más de dos décadas de matrimonio y luego de muchos meses de intentar salvar mi matrimonio, el cual compartimos mi esposa y yo, hoy mis abogados responden a la petición de divorcio recibida por parte de Mireddys”, empezó diciendo.

El cantante añadió en su escrito: “Mi fe en Cristo ha sido mi refugio en todo momento, y fue una guía constante mientras intentamos superar nuestras diferencias”.

“Respeto la decisión de Mireddys y agradezco el tiempo que compartimos, lleno de bendiciones y valores, de amor y con una hermosa familia que seguirá siendo nuestra prioridad”, señaló.

Mireddys González y Ramón Luis Ayala, mejor conocido como Daddy Yankee, se casaron mucho antes de que el reguetonero alcanzara el éxito y la fama en el género urbano.

Ambos contrajeron matrimonio cuando tenían 17 años y desde entonces lograron consolidar una relación de tres décadas en la que tuvieron dos hijos: Jeremy y Jesaaelys.