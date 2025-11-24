"Venezuela antes era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo": general en retiro sobre designación del Cartel de los Soles por parte de EE. UU.

En medio de la tensión entre el gobierno Trump y el régimen de Maduro, las Fuerzas Armadas de Estados Unidos llevan a cabo operaciones de vuelo y han aumentado su presencia en el área de la antigua base naval Roosevelt Roads en Ceiba, Puerto Rico, como parte de un despliegue militar significativo en el Caribe.

VEA TAMBIÉN Un bombardero B-52 acompañado de varios aviones de guerra FA-18 vuelan cerca de la costa de Venezuela o

La Estación Naval Roosevelt Roads, que estuvo cerrada desde 2004, ha sido reactivada parcialmente como un centro de operaciones para las fuerzas de la unión americana.

Como parte de un despliegue más amplio en el Caribe, que va de la mano con el Vigésima Segunda Unidad Expedicionaria de Marines y el portaaviones Gerald R. Ford, con el objetivo declarado de combatir el narcotráfico y responder a escenarios de crisis, según reportes, los ejercicios militares incluyen el uso de aviones de combate F-35 y B-52.

En el programa La Noche de NTN24, el general Arthur Garffer, secretario de Seguridad Pública de Puerto Rico, el coronel (R) venezolano Guillermo Beltrán, y Guillermo Cueto, especialista en contraterrorismo y contrainteligencia, analizan el asunto.

“Ya oficialmente se permite que otras agencias del Gobierno Federal de Estados Unidos puedan tomar otras acciones legales y ejercitar otras funciones para poder cerrarle el cerco al Cartel de los Soles”, expresó Garffer.

A su turno, Beltrán dijo: “Antes (el régimen de Maduro) era un Estado fallido, ahora es un santuario de terrorismo”.

Por su parte, Cueto mencionó: “Es muy significativo, con mucho potencial para detener al régimen y al Cartel de los Soles... Esto pone en el blanco a otras organizaciones criminales de la región”.

Este lunes, 24 de noviembre, recordemos, Estados Unidos designó al Cartel de los Soles como una Organización Terrorista Extranjera.

Ya en horas de la tarde se registró uno de los sobrevuelos de Estados Unidos más cercanos a territorio venezolano desde que inició el histórico despliegue militar de este país en el Caribe.

Un bombardero B-52 y al menos tres aviones de guerra FA-18 de las Fuerzas Armadas estadounidenses estuvieron a una distancia muy corta en términos aéreos a la costa venezolana.