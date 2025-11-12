"No solo es para luchar contra el narcotráfico sino para provocar un cambio de régimen en Venezuela": José María Aznar sobre despliegue de EE. UU. en el Caribe

Este miércoles, se lleva a cabo décima edición del Diálogo Presidencial del Grupo IDEA, un foro dedicado a analizar los desafíos de la democracia en la región y la amenaza del narcoterrorismo.

Durante la jornada de este importante foro se han abordado temas como la crisis geopolítica, las bases para un nuevo pacto en América Latina, pero sobre todo las amenazas del narcoterrorismo a la libertad.

Es por esto por lo que el expresidente del gobierno español, José María Aznar, en diálogo con NTN24 expresó su sentir ante este tema que preocupa al mundo.

El exmandatario del gobierno español comentó que le parece bien que se esté buscando combatir el narcoterrorismo.

Y explicó que el despliegue militar estadounidense más allá de buscar acabar con los grupos del narcotráfico también busca “provocar un cambio de régimen en Venezuela”.

Además, comentó cómo ve al actual gobierno de España, al que señaló de apoyar a cualquier dictadura en América Latina.

“El gobierno actual de España es partidario de la dictadura cubana, de la venezolana, de la nicaragüense y de cualquier dictadura que se produzca en el mundo”, sentenció.

“Me cuesta mucho decirlo porque durante muchos años España ha sido ejemplo de lo contrario, especialmente en Iberoamérica, pero volverá la cordura”, añadió.

En la décima edición de este foro del Grupo IDEA estuvieron presentes los expresidentes Andrés Pastrana de Colombia, Laura Chinchilla de Costa Rica, Luis Alberto Lacalle de Uruguay y Rafael Hipólito Mejía de República Dominicana.

Además, este encuentro comenzó con la entrega del premio Sebastián Piñera a la libertad al exsecretario general de la OEA, Luis Almagro.