Miércoles, 19 de noviembre de 2025
Donald Trump

“Silencio, cerdita”: indignación por insulto de Donald Trump a una periodista que le preguntó sobre los archivos de Jeffrey Epstein

noviembre 19, 2025
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Donald Trump | Foto: AFP
Desde que volvió en enero al poder, el presidente republicano multiplicó sus ataques verbales contra periodistas de medios a los que considera hostiles a su gobierno.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, se encuentra en el centro de la polémica tras insultara una periodista que le preguntó por los documentos del caso de Jeffrey Epstein.

El incidente ocurrió este marte durante un intercambio con los medios a bordo del avión Air Force One.

En el intercambio, la corresponsal de Bloomberg News, Catherine Lucey, le preguntó sobre los archivos de Epstein que mencionan al líder republicano.

Lucey le empezó diciendo: “si no hay nada incriminatorio en los archivos”, sin embargo, Trump no la dejó terminar y le dijo: “Silencio. Silencio, cerdita”.

El insulto que el mandatario le dijo a la periodista ha causado una ola de criticas desde todos los sectores del país.

Es por esto por lo que la Casa Blanca defendió este miércoles que le dijera "cerdita" a la periodista durante el intercambio en el avión.

Según le explicó un funcionario de la Casa Blanca a AFP, la periodista “se comportó de una manera inapropiada y poco profesional hacia sus colegas en el avión. Si uno busca pelea, la encuentra”.

Sin embargo, el modo en que la periodista le hizo la pregunta a Trump no tenía nada de inusual.

Cuando el presidente responde a las preguntas en su avión o en el Despacho Oval, los reporteros rivalizan por llamar su atención alzando la voz y, a veces, interrumpiéndose unos a otros.

Es eso lo que ocurrió durante el intercambio con Catherine Lucey de Bloomberg News.

Desde que volvió en enero al poder, el presidente republicano multiplicó sus ataques verbales contra periodistas de medios a los que considera hostiles a su gobierno.

El martes, Trump cargó contra otra periodista y amenazó con revocar la licencia de transmisión de la cadena ABC.

Esto porque la reportera Mary Bruce lo cuestionó sobre un posible conflicto de intereses por los negocios de su familia en Arabia Saudita, durante la visita a la Casa Blanca del príncipe heredero Mohamed bin Salmán.

La periodista también lo preguntó sobre el escándalo Epstein.

"Sabe, no es la pregunta lo que me molesta. Es su actitud. Creo que usted es una terrible periodista", respondió Trump, furioso.

