Miércoles, 26 de noviembre de 2025
Nave Espacial

En video quedó registrado el lanzamiento de nave que llevaba al espacio suministros como alitas de pollo, filetes y pasteles para los astronautas

noviembre 26, 2025
Por: David Esteban Pinzón
Shenzhou-20 - Foto EFE/ Alitas de pollo - Foto de referencia Canva
El vehículo espacial también transportó varios elementos que le permitirán arreglar un inconveniente ocurrido con otra nave en la estación a la que se dirigían.

Una nave espacial de emergencia fue enviada por China este martes con éxito mientras el país solucionaba los riesgos de seguridad en su estación espacial tripulada después de que una nave resultara dañada en órbita a principios de este mes.

La nave espacial no tripulada Shenzhou-22 despegó en un cohete Long March-2F desde el Centro de Lanzamiento de Satélites de Jiuquan, en el noroeste de China, a las 12:11 p. m. locales, según la Agencia Espacial Tripulada de China (CMSA).

"La nave se separó con éxito del cohete y entró en su órbita prevista. La misión de lanzamiento fue un éxito total", dijo CMSA en un comunicado publicado en su cuenta oficial de WeChat.

Shenzhou-22 partió con suministros médicos, repuestos para la estación espacial Tiangong y equipos para reparar los daños de Shenzhou-20, que permanece acoplada a la estación espacial.

Otros suministros incluían frutas y verduras frescas, así como alitas de pollo, filetes y pasteles que los astronautas pueden cocinar utilizando un "horno espacial" instalado en Tiangong.

Un video compartido por la emisora estatal china CCTV mostró el cohete volando hacia el espacio, con la Tierra visible en el fondo mientras la nave entraba en órbita.

La nave espacial viajó a la estación espacial Tiangong, habitada permanentemente en China, y se acopló a las 3:50 p.m., según CCTV.

La nave Shenzhou-20 debía regresar a la Tierra a tres astronautas chinos el 5 de noviembre, pero fue considerada no apta para volar después de que la ventana de su cápsula de retorno se rompiera, por lo que la CMSA sospecha que fue el impacto de desechos espaciales.

El incidente obligó a las autoridades espaciales chinas el 14 de noviembre a desplegar la única nave en condiciones de volar, la Shenzhou-21, que había llegado a la estación espacial a finales de octubre para traer a otros tres astronautas.

Con la partida de Shenzhou-21 seis meses antes de lo previsto, la tripulación del Tiangong se quedó sin una nave espacial en condiciones de volar durante 11 días, un riesgo de seguridad que terminó con la llegada de Shenzhou-22.

"Este lanzamiento de emergencia es el primero para China, pero espero que sea el último en el viaje de la humanidad a través del espacio", aseveró a CCTV el funcionario de la CMSA, He Yuanjun.

La nave espacial permanecerá acoplada hasta aproximadamente abril de 2026, cuando se utilizará para transportar a la tripulación de la Shenzhou-21 de regreso a la Tierra.

Desde 2021, las misiones Shenzhou de China han enviado en grupos de tres astronautas a Tiangong para estancias de seis meses. Los protocolos de seguridad chinos siempre han exigido que un cohete portador de respaldo y la nave espacial Shenzhou estén en espera en todo momento.

Con la nave Shenzhou-22 y su cohete portador ya estacionados en el centro de lanzamiento de Jiuquan, las autoridades espaciales chinas solo tardaron 16 días en ejecutar el procedimiento de lanzamiento de emergencia. El plazo habitual de lanzamiento para una misión Shenzhou es de unos 45 días.

El año pasado, dos astronautas de la NASA que debían permanecer una semana en la Estación Espacial Internacional se quedaron atrapados a bordo durante nueve meses debido a una falla de propulsión en la nave Boeing Starliner que estaban probando. Tras varios retrasos, finalmente regresaron a la Tierra en marzo en una cápsula de SpaceX.

Estados Unidos y China están estudiando de cerca sus respectivos protocolos operativos y tecnologías espaciales mientras compiten por llevar un astronauta a la Luna antes o después de 2030.

