Lunes, 22 de septiembre de 2025
Venezuela podría sumar otro santo a la iglesia católica: Estudian dos milagros de la beata María de San José

septiembre 22, 2025
Por: Redacción NTN24
Santuario de la Madre María de San José
La sanación de un caso de lupus y el nacimiento de un bebé sano tras apenas 24 semanas de gestación podrían llevar a la santidad a primera beata venezolana.

La primera beata de Venezuela, la madre María de San José, podría seguir los pasos hacia la canonización como el Dr. José Gregorio Hernández y madre Carmen Rendiles.

Este domingo la congregación Agustinas Recoletas del Sagrado Corazón de Jesús, informó a Unión Radio que actualmente están en evaluación dos milagros atribuidos a la beata.

"Estamos trabajando fuertemente en un caso de lupus eritematoso sistémico que es una enfermedad relativamente incurable. En este caso, la persona agraciada en todos los exámenes, gracias a Dios, sale negativo", detalló la madre Gracelia Molina, vicepostuladora de la causa de María de San José.

Además explicó que existe un segundo caso en el que pidieron la intercesión de la beata venezolana para salvar la vida de un bebé nacido tras apenas 24 semanas de gestación.

"El otro caso es de un nacimiento prematuro de apenas 24 semanas, que clínicamente se cataloga como un aborto, aunque la bebé nació viva. Se trata de una niña completamente sana".

Declarada como la primera beata venezolana en 1995, por el papa Juan Pablo II, Laura Evangelista Alvarado, mejor conocida como madre María de San José, nació el 25 de abril de 1875 en Choroní, estado Aragua, desde muy joven dedicó su vida al servicio de la iglesia católica y los más necesitados, durante su primera comunión profesó un voto de virginidad y en 1888 se consagró a Dios.

En 1893 renovó sus votos de virginidad perpetua y se dedicó a trabajar en la fundación del Hospital San José en Maracay.

Falleció a los 92 años de edad, años más tarde le atribuyeron varios milagros, entre ellos la sanación de la hermana Teresa Silva quien estaba inválida tras sufrir una grave enfermedad.

Durante el proceso de investigación, la iglesia realizó la exhumación de sus restos y descubrió que se encontraban intactos, por lo que permanecen exhibidos desde 1994 en el Santuario de la Madre María de San José en Maracay.

