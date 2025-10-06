"Venezuela se ha convertido en el hermanito vergonzoso de la familia de izquierda": analista tras presión internacional contra el régimen de Maduro

Una misa que evocaba esperanza y libertad para los presos políticos en Venezuela se vio empañada por confrontaciones y actos de intimidación contra los presentes el pasado domingo.

El incidente ocurrió frente a una capilla al oeste de Caracas, donde miembros de un colectivo, presuntamente respaldados por la Policía Nacional Bolivariana, llegaron para gritar acusaciones y señalar como "traidores" y "vendepatrias" a quienes pedían justicia.

Rafael Uzcátegui, director de la ONG Laboratorio de Paz, habló en La Tarde de NTN24 al respecto de este suceso y dijo: “Son las propias autoridades las que toleran y se benefician de diferentes actividades delincuenciales”.

Sin embargo, advierte que la percepción internacional sobre la situación en Venezuela está cambiando, reconociendo el involucramiento de funcionarios en actividades delictivas.

"Venezuela se ha convertido para esos antiguos líderes en el hermanito vergonzoso de la familia de izquierda, de la familia progresista, de la cual, por supuesto, ya se ha convertido en una incomodidad, de la cual, como tú dices, no ha habido una reacción de apoyo mecánico o automático como Nicolás Maduro hubiera esperado", puntualizó.

A pesar de la represión, Uzcátegui confía en que el deseo de cambio de los venezolanos permanecerá vivo.

La comunidad internacional reconoce cada vez más la gravedad de la situación, lo que podría llevar a nuevos mecanismos de presión para lograr una transición democrática en Venezuela.

“La percepción de la comunidad internacional sobre lo que ocurre en Venezuela está cambiando. Necesitamos nuevos mecanismos de presión”, agregó.