Martes, 23 de diciembre de 2025
Martes, 23 de diciembre de 2025
Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", murió en trágico accidente de tránsito

diciembre 23, 2025
Por: Redacción NTN24
Vince Zampella, uno de los creadores del videojuego "Call of Duty", muere en accidente de tránsito - AFP
El desarrollador y ejecutivo falleció mientras conducía su Ferrari por una carretera al norte de Los Ángeles.

Vince Zampella, uno de los cerebros detrás del videojuego "Call of Duty", falleció en un accidente de tránsito a los 55 años, informó el lunes el gigante del sector Electronic Arts.

El desarrollador y ejecutivo falleció el domingo mientras conducía su Ferrari por una carretera al norte de Los Ángeles, según la cadena local NBC4.

"Por razones desconocidas, el vehículo se salió de la carretera, chocó contra una barrera de hormigón y quedó completamente envuelto en llamas", reportó la Patrulla de Carreteras de California en un comunicado, sin identificar a las dos víctimas del accidente.

La dependencia añadió que tanto el conductor como el pasajero, que salió despedido del vehículo, fallecieron a causa de sus lesiones.

o

Testigos publicaron un video del Ferrari rojo carmesí destrozado y cubierto de fuego en la carretera de montaña. La causa del accidente sigue bajo investigación.

Los estudios de Zampella crearon algunos de los videojuegos más vendidos del mundo y era considerado un pionero en aquellos dedicados a los disparos en primera persona.

Zampella era conocido por ser el cocreador de la franquicia "Call of Duty" y fundador de Respawn Entertainment, el estudio responsable de "Titanfall", "Apex Legends" y "Star Wars Jedi".

Tras comenzar en la década de 1990 como diseñador de juegos de disparos, cofundó Infinity Ward en 2002 y ayudó a lanzar "Call of Duty" en 2003. Más tarde, Activision adquirió su estudio.

Dejó esa última empresa en circunstancias polémicas y fundó Respawn en 2010, que Electronic Arts compró en 2017.

En EA, acabó encargándose de revitalizar la franquicia "Battlefield", consolidando su reputación como una de las figuras más influyentes de los videojuegos de disparos en primera persona modernos.

"Es una pérdida inimaginable, y nuestros corazones están con la familia de Vince, sus seres queridos y todos aquellos a quienes ha marcado su trabajo", aseguró Electronic Arts en un comunicado.

