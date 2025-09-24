NTN24
Miércoles, 24 de septiembre de 2025
Sismo en Venezuela

Vuelve a temblar en Venezuela, reportan que se sintió en Caracas y otras partes del país

septiembre 24, 2025
Por: Redacción NTN24
Un nuevo sismo se sintió en Venezuela y otras partes del país como Mérida. De acuerdo con el Servicio Geológico Colombiano, el movimiento telúrico tuvo una magnitud de 7.2 con epicentro en la Costa Oriental del Lago de Maracaibo en el estado Zulia.

Otros lugares donde se sintió el fuerte sismo fueron Zulia, Maracay, Valencia, Trujillo, Miranda y hasta en Colombia, pues hubo reportes desde el departamento de Norte de Santander.

Más temprano, en horas de la tarde, un sismo de magnitud 6,0 sacudió a Caracas y buena parte del occidente de Venezuela, sin que haya reporte de daños o víctimas.

Según el Servicio Geológico de Estados Unidos, el epicentro estuvo ubicado a 7,8 kilómetros de profundidad y a 24 kilómetros de Mene Grande, una localidad petrolera en una zona poco poblada del occidental estado de Zulia, y magnitud de 6,0.

Diosdado Cabello indicó que no hubo daños mayores. "Fue de 5,4 pero sin daños estructurales mayores. Esto tiene que ver, con un temblor de 5,4, que es considerable, (con) la calidad de las construcciones en Venezuela", dijo en su programa de televisión.

Por su parte, el Servicio Geológico Colombiano reportó que el temblor fue de 6,1, de profundidad superficial y lo calificó como "evento sísmico internacional", pues se sitió en la propia Colombia y en las islas caribeñas de Aruba, Curazao y Bonaire.

El sismo causó cierta alarma en ciudades como Caracas, y en las occidentales Barquisimeto, San Cristóbal, Mérida y Maracaibo, reportaron personas en las redes sociales y en chats de grupos profesionales.

En esas localidades, según testigos, se sintió con más fuerza y algunas personas asustadas salieron a las calles, pero no hubo reportes de organismos oficiales sobre daños materiales importantes.

