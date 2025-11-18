“Hay una fuerte presión que indica que la Revolución Bolivariana está llegando a su final”: analista Sebastiana Barráez

La analista Sebastiana Barráez, periodista venezolana especializada en el ámbito militar, se refirió en NTN24 a la crisis entre Estados Unidos y el régimen de Venezuela por cuenta del despliegue militar de la Administración del presidente Donald Trump en el Caribe.

En primera instancia, Barráez analizó la designación del Cartel de los Soles como Organización Terrorista Extranjera (FTO), estructura criminal atribuida a Nicolás Maduro, que entrará en vigor el 24 de noviembre de 2025.

“Hay una fuerte presión que indica que la Revolución Bolivariana está llegando a su final”: aseguró la analista en relación a la coyuntura actual por cuenta de las operaciones de Estados Unidos en aguas internacionales.

Por otro lado, Barráez argumentó que “le están dando a Nicolás Maduro hasta el 24 de noviembre para que tome una decisión de si insiste en permanecer usurpando el poder en Venezuela o sencillamente se va”.

“Es importante enfatizar que en Venezuela no solamente es Maduro la persona que ocupa el poder, sino que es un grupo en el que por una parte está Diosdado Cabello, los hermanos Rodríguez, el propio Nicolás Maduro y el alto mando militar, específicamente el general Vladimir Padrino López. Esto hace bien complicada la decisión que pueda tomarse, sobre todo para ese proceso ansiado de transición”, añadió.

En ese contexto, dijo que la situación se complica cuando el propio régimen venezolano, a través de Diosdado Cabello, el propio Nicolás Maduro, la alcaldesa de Caracas y de algunos de los militares que conforman el alto mando militar ampliado, que han cedido armar a los civiles.