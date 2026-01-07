NTN24
Miércoles, 07 de enero de 2026
Miércoles, 07 de enero de 2026
On the Road

Aura Cristina Geithner, la actriz colombiana con reconocimiento internacional que hoy incursiona en la música

enero 7, 2026
Por: Redacción Nuestra Tele Internacional
La artista colombiana, con una amplia trayectoria en el mundo de la actuación, decidió incursionar en la música, una pasión que ha cargado toda su vida.

La actriz Aura Cristina Geinthner hizo parte de un recorrido por las calles de Nueva York en el programa On the Road con Mauricio Giraldo, un espacio en el que la colombiana habló sobre su trabajo como una “artista integral”.

o

La bogotana, que hoy en día incursiona en la música, se refirió a su recorrido en la actuación, un espacio que sin duda alguna la llevó a adquirir un reconocimiento a nivel internacional.

“Soy una artista integral; sin embargo, la música estuvo como muy paralela a mí. La actuación en esos comienzos y el modelaje fueron mi estándar; con ello yo arranqué a trabajar e hice muchísimas telenovelas”, expresó la actriz.

Su gran trabajo en la actuación en Colombia le abrió las puertas en otras partes de América, como lo fue Miami y México, lo cual le llevó a tener un reconocimiento internacional.

Aura Cristina recuerda con mucha alegría el camino que ha recorrido en medio de su carrera artística: “Comencé siendo protagonista la niña buena, en personajes como Zoraida Vélez en la ‘Casa de las dos palmas', 'Sangre Lobo'; después vino la ‘Prota Zaina’, pero de ahí, cuando ya volé para Miami, es donde comienza mi trabajo como villana. Arranqué con una novela que fue un hit en la comunidad latina, sobre todo en Venezuela y México, ‘Secreto de amor’, ‘Gata salvaje’”.

Producciones que le permitieron dar el salto a la televisión mexicana, donde hizo más de seis telenovelas en el papel de “villana”.

La también influencer recuerda que, en medio de ese recorrido artístico, se cruzó con un personaje que la hizo reconectarse con esa pasión que la había acompañado toda su vida, la música. “Ahí comenzó el gusanito de volver a cantar”.

Aura Cristina considera que “el profundo cariño y amor” que le ha puesto a cada uno de los papeles y trabajos que ha desempeñado le ha permitido permanecer en el “corazón vivo de las personas”.

La actriz bogotana se siente muy contenta de lo que ha logrado durante estos más de dos años en los que decidió darle alas a su gran sueño, la música. “Llevo dos años y medio de manera independiente mi carrera musical popular/vallenato”.

Para finalizar, envío un mensaje a las personas para que vivan, abracen y valoren el presente, no dejar que el tiempo transcurra en vano.

o

“Decirle a cada uno que esté presente, tan corto y tan apreciado, que comencemos de verdad a ser felices y a brindarle felicidad a todos aquellos que están a nuestro alrededor; eso se bendice y revierte en prosperidad y abundancia para todos”, concluyó Aura Cristina Geinthner.

Temas relacionados:

On the Road

Actriz

Cantante colombiana

Telenovelas

Música

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Siguen siendo rehenes, solo que ahora el régimen quiere simular una normalidad que no existe": analistas cuestionan excarcelaciones del régimen de Maduro en plena Navidad

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"No hay cambio de régimen, es un cambio de las acciones del régimen": legisladores de EE. UU. se pronunciaron sobre la captura de Maduro y lo que viene para Venezuela

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Cuál será el futuro de Venezuela tras la captura de Maduro? Expertos responden si es conveniente un llamado a elecciones antes del plazo establecido por Trump

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“Se debe ser exigente con aquellos que tanto daño han hecho al pueblo venezolano”: Iván Espinosa de los Monteros

Ver más

Videos

Ver más
Venezuela deberá entregar Petróleo a EE. UU. - Fotos. EFE
Barriles de petróleo

“En estos momentos Estados Unidos no requiere el petróleo venezolano”: expresidente de Palmaven

Foto: AFP
El Helicoide

"La justicia tarda, pero llega": familiar de varios presos políticos aplaude la captura de Maduro pero pide la liberación de todos los secuestrados

Fotografía donde se observa carteles de presos políticos en una manifestación en Caracas (Venezuela) - EFE
Presos políticos

"Vivimos una gran incertidumbre por cuál será el destino de nuestros presos políticos": Martha Cambero, esposa del prisionero político Nicmer Evans

Manifestación por los presos políticos en Venezuela - Foto: EFE
Presos políticos en Venezuela

Sin la liberación de los presos políticos, "no hay transición posible" en Venezuela: directora de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos

El Helicoide | Foto: EFE
Cae Maduro en Venezuela

¿Se dará el cierre y posterior desmantelamiento del temido centro de torturas El Helicoide como sugirió Trump?

Más de Entretenimiento

Ver más
Akapellah, rapero venezolano - Foto: EFE
Akapellah

Rapero venezolano lanza crítica a los cantantes de su país que hablan con acento puertorriqueño: "se ven ridículos"

Anitta | Foto: EFE
Anitta

“Ahora ella parece IA”: las redes sociales enloquecen con el nuevo cambio de imagen de la cantante Anitta

Jennifer Lopez | Foto: EFE
Jennifer López

Jennifer Lopez se ríe de las críticas en su contra por su forma de vestir: “Si tuvieras este cuerpo, también estarías desnudo”

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Cuba exporta mercenarios a Venezuela y otros países alrededor del mundo

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

El atrio de los gentiles

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis
Alexis L. Leroy COP

Por qué no fui a la COP30 (y dónde se está moviendo de verdad la acción climática)

Por: Alexis L. Leroy

Más noticias

Ver más
Submarino | Foto Canva
Submarino

EE. UU. inicia la construcción de su nuevo submarino nuclear: así será el poderoso USS Barb

Foto de referencia (Canva)
Salario mínimo Colombia

“Golpea al empleo, asfixia a las pymes y acelera la informalidad”: críticas a aumento del salario mínimo en Colombia decretado por el presidente Petro

Akapellah, rapero venezolano - Foto: EFE
Akapellah

Rapero venezolano lanza crítica a los cantantes de su país que hablan con acento puertorriqueño: "se ven ridículos"

Volodímir Zelenski, presidente de Ucrania - Foto: EFE
Volodímir Zelenski

Zelenski afirma que Rusia se prepara para un nuevo "año de guerra"

Avión de Air Europa - Foto de referencia: AFP
Vuelos cancelados

Air Europa extiende la fecha de cancelación de vuelos a Venezuela

Hinchas colombianos | Foto: EFE
Mundial 2026

Colombia encabeza listado de países que más han solicitado entradas para el Mundial de 2026 en tan solo 24 horas

Ediciones de la revista Time. (AFP)
Revista Time

La revista Time tomó inusual decisión en la elección de su "persona del año"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre