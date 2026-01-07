Aura Cristina Geithner, la actriz colombiana con reconocimiento internacional que hoy incursiona en la música

La actriz Aura Cristina Geinthner hizo parte de un recorrido por las calles de Nueva York en el programa On the Road con Mauricio Giraldo, un espacio en el que la colombiana habló sobre su trabajo como una “artista integral”.

VEA TAMBIÉN Aymer Callejas, un asesor financiero colombiano que ha brillado en los Estados Unidos: sus habilidades en la industria han sido destacadas por la revista Forbes o

La bogotana, que hoy en día incursiona en la música, se refirió a su recorrido en la actuación, un espacio que sin duda alguna la llevó a adquirir un reconocimiento a nivel internacional.

“Soy una artista integral; sin embargo, la música estuvo como muy paralela a mí. La actuación en esos comienzos y el modelaje fueron mi estándar; con ello yo arranqué a trabajar e hice muchísimas telenovelas”, expresó la actriz.

Su gran trabajo en la actuación en Colombia le abrió las puertas en otras partes de América, como lo fue Miami y México, lo cual le llevó a tener un reconocimiento internacional.

Aura Cristina recuerda con mucha alegría el camino que ha recorrido en medio de su carrera artística: “Comencé siendo protagonista la niña buena, en personajes como Zoraida Vélez en la ‘Casa de las dos palmas', 'Sangre Lobo'; después vino la ‘Prota Zaina’, pero de ahí, cuando ya volé para Miami, es donde comienza mi trabajo como villana. Arranqué con una novela que fue un hit en la comunidad latina, sobre todo en Venezuela y México, ‘Secreto de amor’, ‘Gata salvaje’”.

Producciones que le permitieron dar el salto a la televisión mexicana, donde hizo más de seis telenovelas en el papel de “villana”.

La también influencer recuerda que, en medio de ese recorrido artístico, se cruzó con un personaje que la hizo reconectarse con esa pasión que la había acompañado toda su vida, la música. “Ahí comenzó el gusanito de volver a cantar”.

Aura Cristina considera que “el profundo cariño y amor” que le ha puesto a cada uno de los papeles y trabajos que ha desempeñado le ha permitido permanecer en el “corazón vivo de las personas”.

La actriz bogotana se siente muy contenta de lo que ha logrado durante estos más de dos años en los que decidió darle alas a su gran sueño, la música. “Llevo dos años y medio de manera independiente mi carrera musical popular/vallenato”.

Para finalizar, envío un mensaje a las personas para que vivan, abracen y valoren el presente, no dejar que el tiempo transcurra en vano.

“Decirle a cada uno que esté presente, tan corto y tan apreciado, que comencemos de verdad a ser felices y a brindarle felicidad a todos aquellos que están a nuestro alrededor; eso se bendice y revierte en prosperidad y abundancia para todos”, concluyó Aura Cristina Geinthner.