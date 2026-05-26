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Martes, 26 de mayo de 2026
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José Luis Rodríguez Zapatero

"Zapatero ha sido el gran blanqueador de la tiranía chavista. Se especializó en el tráfico de presos políticos": Cayetana Álvarez de Toledo desempolva señalamientos contra el expresidente de Gobierno de España

mayo 26, 2026
Por: Saúl Montes
Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España - Foto: NTN24
Mediante su cuenta personal de X, la diputada española compartió fragmentos de una interpelación al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ocurrida el 15 enero de 2026.

Cayetana Álvarez de Toledo, miembro del Congreso de los Diputados de España por el PP, revivió momentos del pasado cuando arremetió contra el expresidente del Gobierno de España, José Luis Rodríguez Zapatero, quien por estos días se encuentra en el centro de atención tras la imputación en el caso Plus Ultra.

Mediante su cuenta personal de X, la diputada española compartió fragmentos de una interpelación al ministro de Exteriores, José Manuel Albares, ocurrida el 15 enero de 2026, poco después de la captura de Nicolás Maduro en una operación de EE. UU. en Caracas.

En ese entonces, la política cuestionaba sobre el papel de Rodríguez Zapatero con el régimen en Venezuela, acusándolo de ser “el blanqueador de la tiranía chavista”.

“El Gobierno carga contra la intervención americana, pero a la vez se roba sus efectos (...) Zapatero ha sido blanqueador de la tiranía chavista. Empezó como mediador, de parte, hasta que la oposición lo repudió por falsario, luego se especializó en el tráfico de presos políticos, salidas condicionadas a los intereses del régimen, el chantaje como método, la libertad como moneda. Las propias víctimas han denunciado sus prácticas”, dijo en ese entonces.

En ese mismo espacio, Álvarez de Toledo mencionó a la ahora encargada del régimen, Delcy Rodríguez, y señaló que llamaba a Zapatero “mi príncipe”.

“Nosotros también queremos a Maduro de vuelta en Venezuela, lo queremos con Delcy Rodríguez, con Jorge Rodríguez y Diosdado Cabello, los cuatro en El Helicoide”, concluyó su intervención.

Rodríguez Zapatero, fuertemente vinculado al régimen chavista en Venezuela, enfrenta una acusación en España vinculada a la aerolínea hisopanovenzolana Plus Ultra.

Un documento judicial, de 186 páginas, concluye que el expresidente del Gobierno español obtuvo remuneraciones aparentemente irregulares por su intermediación ante el Gobierno de Pedro Sánchez para que la aerolínea recibiera un rescate de 53 millones de euros con dineros públicos, algo que ocurrió en 2021.

Por el Caso, el expresidente del Gobierno de España está citado a comparecer la próxima semana, en calidad de investigado, por blanqueo de capitales ante el juez de la Audiencia Nacional.

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