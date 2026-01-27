NTN24
Martes, 27 de enero de 2026
Martes, 27 de enero de 2026
Emergencia

Así fue el aterrizaje de emergencia de aeronave de la NASA que presentó un problema mecánico en el aire

enero 27, 2026
Por: Saúl Montes
Aterrizaje de emergencia - Captura de video
Aterrizaje de emergencia - Captura de video
La agencia federal estadounidense informó que “toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento”.

Este martes 27 de enero se presentó un incidente con una aeronave de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que la obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Ellington (Texas).

“Hoy, un problema mecánico con uno de los WB-57 de la NASA provocó un aterrizaje con el tren de aterrizaje desplegado en Ellington Field”, reportó la NASA mediante la plataforma X.

o

La agencia federal estadounidense añadió que “la respuesta al incidente continúa” y que “toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento”.

“Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa. La NASA mantendrá informada al público de forma transparente a medida que obtengamos más información”, concluyó.

Un video compartido en la red social X mostró a la aeronave realizando el aterrizaje de emergencia en la pista del Aeropuerto Ellington y, mientras la aeronave tocaba el suelo, la fricción provocó una serie de chispas y humo sobre la pista.

De acuerdo con informes de la NASA en su página web, el WB-57 es una aeronave de investigación de gran altitud propiedad del Centro Espacial Johnson (JSC), que también es operado por el mismo.

o

La aeronave tiene una duración máxima de vuelo de 7 horas, una altitud máxima de 18274 metros y puede transportar cargas útiles de hasta 4000 kg.

La NASA indica que el WB-57 “se ha utilizado en varias misiones de investigación de ciencias atmosféricas y de la Tierra, así como para probar nuevos instrumentos aerotransportados y espaciales”.

 

Temas relacionados:

Emergencia

Aterrizaje

Texas

Nasa

Aeronave

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

¿Continuarán las protestas en Irán pese a la dura represión ejercida por la teocracia islamista?

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

"No somos mancos, tenemos capacidad de actuar": Ricardo Hausmann sobre el rol de la mayoría de venezolanos sobre el futuro de su país tras la captura de Maduro

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"La ONU debe participar en ese proceso transicional de Venezuela": Daniel del Valle, embajador designado del SICA ante la ONU, en la previa del Foro CAF 2026

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

Nasry Asfura jura como presidente de Honduras: expertos analizan su llegada y el impacto en relaciones del país con EE. UU., China y Venezuela

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Es un campo de concentración, no es una prisión donde se tengan derechos": Camilo Castro, ciudadano francés y exprisionero político en Venezuela, en entrevista para NTN24

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

¿Puede Trump resolver conflictos globales? Expertos analizan su nueva Junta de Paz

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“La amenaza para la democracia es el populismo”: José María Asnar, expresidente del gobierno español

Ver más

Videos

Ver más
Donald Trump y Delcy Rodríguez. (EFE)
Delcy Rodríguez

"Trump usa a Delcy Rodríguez como la administradora transitoria del colapso": Antonio De La Cruz

Donald Trump, presidente de Estados Unidos (AFP)
Donald Trump

"A Venezuela le irá mejor que nunca con nosotros, será muy rica": Trump anunció que habrá perforaciones en campos petroleros venezolanos muy pronto

Bandera venezolana cuelga en ventanas de complejo de viviendas de Caracas - Foto AFP
Régimen venezolano

Experto analiza si los venezolanos regresarán a su país luego de la captura de Nicolás Maduro: "Todavía no ha caído el régimen opresor"

Foto de referencia
Nicolás Maduro

Expertos en temas militares revelan lo que hubo detrás de la operación de captura de Maduro

Miguel Henrique Otero. (EFE)
Miguel Henrique Otero

"El régimen quedó intacto; la transición no ha empezado": Miguel Henrique Otero sobre situación de Venezuela tras captura de Maduro

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Superficie lunar - Foto Canva
Luna

Otro país, además de Estados Unidos y China, se une a la carrera lunar y anuncia también que explorará planeta "hermano" de la Tierra

Elon Musk | Foto: AFP
Elon Musk

Tesla planea vender su robot humanoide Optimus al público antes de 2027

Cometa | Foto Canva
Cometa

Cuenta regresiva para un cometa cercano a la Tierra que aparecerá solo en dos fechas y desaparecerá para siempre: cuándo pasa y cómo verlo

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Alexis Leroy

Davos 2026 no fue un punto de inflexión para el clima y precisamente por eso resulta tan revelador

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y su abstención cómplice ante crímenes de Irán

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Trump y el manifiesto de los cardenales

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

Anatomía de la complicidad

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Donald Trump/ María Corina Machado - Fotos EFE
María Corina Machado

Donald Trump y María Corina Machado en la Casa Blanca "hablaron cosas relevantes que no querían hacer públicas", dice consultora política internacional

Rocío San MIguel y españoles excarcelados
Excarcelaciones

Estas son las primeras imágenes a su llegada a Madrid de Rocío San Miguel y los cuatro españoles que junto a ella fueron excarcelados en Venezuela

Muerte de Diego Maradona - AFP
Caso Maradona

Justicia argentina confirmó embargo de las hermanas y el abogado de Maradona por presunto fraude con su marca

Daniel Ortega - Foto: EFE
Régimen de Daniel Ortega

Al igual que el régimen venezolano, Daniel Ortega anunció la excarcelación de "decenas" de presos políticos en Nicaragua

Salario mínimo en Colombia - Foto de referencia Canva
Economía

¿Qué impacto tiene para la economía de Colombia el aumento del 23% del salario mínimo anunciado por Petro?

Delcy Rodríguez - Foto EFE
Excarcelaciones en Venezuela

El régimen venezolano excarceló a ciudadanos estadounidenses, confirmó el Departamento de Estado a NTN24

Aryna Sabalenka, tenista bieloruusa / FOTO: EFE
Aryna Sabalenka

Lo que dijo Sabalenka cuando le preguntaron por la petición de una tenista ucraniana de prohibir que sus colegas rusas jueguen mientras persista la guerra

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre