Así fue el aterrizaje de emergencia de aeronave de la NASA que presentó un problema mecánico en el aire

Este martes 27 de enero se presentó un incidente con una aeronave de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), que la obligó a realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Ellington (Texas).

“Hoy, un problema mecánico con uno de los WB-57 de la NASA provocó un aterrizaje con el tren de aterrizaje desplegado en Ellington Field”, reportó la NASA mediante la plataforma X.

La agencia federal estadounidense añadió que “la respuesta al incidente continúa” y que “toda la tripulación se encuentra a salvo en este momento”.

“Como en cualquier incidente, la NASA llevará a cabo una investigación exhaustiva para determinar la causa. La NASA mantendrá informada al público de forma transparente a medida que obtengamos más información”, concluyó.

Un video compartido en la red social X mostró a la aeronave realizando el aterrizaje de emergencia en la pista del Aeropuerto Ellington y, mientras la aeronave tocaba el suelo, la fricción provocó una serie de chispas y humo sobre la pista.

De acuerdo con informes de la NASA en su página web, el WB-57 es una aeronave de investigación de gran altitud propiedad del Centro Espacial Johnson (JSC), que también es operado por el mismo.

La aeronave tiene una duración máxima de vuelo de 7 horas, una altitud máxima de 18274 metros y puede transportar cargas útiles de hasta 4000 kg.

La NASA indica que el WB-57 “se ha utilizado en varias misiones de investigación de ciencias atmosféricas y de la Tierra, así como para probar nuevos instrumentos aerotransportados y espaciales”.