Sábado, 28 de febrero de 2026
Salud

"No hay fronteras para el mosquito": Experto advierte sobre la imparable expansión del dengue por la crisis climática

febrero 28, 2026
Por: María Paula Gómez
Programa: Clic Verde
El aumento de las temperaturas, los cambios en los patrones de lluvia y los eventos climáticos extremos están modificando la distribución de enfermedades infecciosas en el mundo. Así lo advirtió el médico venezolano Alfonso Rodríguez-Morales, vicepresidente de la Alianza Latinoamericana de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica, quien alertó que el cambio climático ya impacta directamente males como el dengue, la malaria y el chikungunya.

Según el especialista, el calentamiento global está favoreciendo la expansión de los vectores —principalmente mosquitos— tanto en latitud como en altitud. “Hoy vemos transmisión en zonas donde antes no era posible”, explicó, al señalar que especies como Aedes aegypti y Aedes albopictus sobreviven ahora en regiones más frías y a mayores alturas, ampliando el riesgo para millones de personas.

Las cifras respaldan esa tendencia. En 2024 se registraron más de 14,6 millones de casos de dengue en el mundo y más de 12.000 muertes, la cifra más alta en una sola temporada. Solo entre enero y julio de 2025, más de cuatro millones de casos y 3.000 fallecimientos fueron notificados a la Organización Mundial de la Salud por 97 países. Actualmente, cerca de 5.600 millones de personas están en riesgo de contraer dengue u otros virus transmitidos por mosquitos.

o

Rodríguez-Morales advirtió que el impacto no se limita a América Latina. Europa y Norteamérica ya registran condiciones propicias para transmisión autóctona durante el verano, cuando coinciden vectores presentes y casos importados

Además del dengue, el experto señaló que el cambio climático influye en la malaria, el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla y el oropouche, así como en enfermedades transmitidas por garrapatas y en zoonosis como la leptospirosis, también aseguró que las inundaciones y lluvias extremas generan nuevos criaderos de mosquitos y aumentan el riesgo de contagios por agua contaminada.

o

Estudios internacionales estiman que el calentamiento histórico ya habría incrementado en alrededor de 18% la incidencia del dengue en varios países, y que el riesgo podría aumentar significativamente hacia mediados de siglo si continúan altas las emisiones.

Frente a este panorama, los especialistas insisten en reforzar la prevención: eliminar agua estancada, fortalecer el control vectorial, mantener esquemas de vacunación donde estén disponibles y mejorar la vigilancia epidemiológica.

Freddy Superlano, exprisionero político venezolano / Pancarta de los familiares de los presos políticos en el Rodeo I - Fotos: EFE
Freddy Superlano

"El Rodeo I es más parecido a un campo de concentración que a una cárcel, felicito al que sale y puede estar cuerdo": exprisionero político venezolano Freddy Superlano

Enrique Márquez, político venezolano / FOTO: EFE
Enrique Márquez

Reacciones a las declaraciones del ex preso político Enrique Márquez: “se volvió a ver una rueda de prensa en Venezuela”

Foto de referencia (Canva)
Elecciones

339 municipios colombianos en riesgo extremo y alto por violencia a ocho días de elecciones legislativas

Nicolás Maduro pasó su primera noche preso en Estados Unidos.
Nicolás Maduro

Estos son los argumentos que presentó la defensa de Maduro para pedir que se desestime la acusación en su contra en EE. UU.

Enrique Márquez, vicepresidente del Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano. Foto: VOA
Venezuela

"Todo el mundo acepta que aquí tiene que haber una nueva elección": Enrique Márquez a NTN24 tras ser homenajeado por Trump en discurso sobre el Estado de la Unión

