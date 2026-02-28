"No hay fronteras para el mosquito": Experto advierte sobre la imparable expansión del dengue por la crisis climática

Según el especialista, el calentamiento global está favoreciendo la expansión de los vectores —principalmente mosquitos— tanto en latitud como en altitud. “Hoy vemos transmisión en zonas donde antes no era posible”, explicó, al señalar que especies como Aedes aegypti y Aedes albopictus sobreviven ahora en regiones más frías y a mayores alturas, ampliando el riesgo para millones de personas.

Las cifras respaldan esa tendencia. En 2024 se registraron más de 14,6 millones de casos de dengue en el mundo y más de 12.000 muertes, la cifra más alta en una sola temporada. Solo entre enero y julio de 2025, más de cuatro millones de casos y 3.000 fallecimientos fueron notificados a la Organización Mundial de la Salud por 97 países. Actualmente, cerca de 5.600 millones de personas están en riesgo de contraer dengue u otros virus transmitidos por mosquitos.

Rodríguez-Morales advirtió que el impacto no se limita a América Latina. Europa y Norteamérica ya registran condiciones propicias para transmisión autóctona durante el verano, cuando coinciden vectores presentes y casos importados

Además del dengue, el experto señaló que el cambio climático influye en la malaria, el chikungunya, el zika, la fiebre amarilla y el oropouche, así como en enfermedades transmitidas por garrapatas y en zoonosis como la leptospirosis, también aseguró que las inundaciones y lluvias extremas generan nuevos criaderos de mosquitos y aumentan el riesgo de contagios por agua contaminada.

Estudios internacionales estiman que el calentamiento histórico ya habría incrementado en alrededor de 18% la incidencia del dengue en varios países, y que el riesgo podría aumentar significativamente hacia mediados de siglo si continúan altas las emisiones.

Frente a este panorama, los especialistas insisten en reforzar la prevención: eliminar agua estancada, fortalecer el control vectorial, mantener esquemas de vacunación donde estén disponibles y mejorar la vigilancia epidemiológica.