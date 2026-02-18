NTN24
Miércoles, 18 de febrero de 2026
Luis Díaz

Luis Díaz admite cuál ha sido el obstáculo más difícil de su adaptación en el fútbol alemán tras su llegada al Bayern Múnich

febrero 18, 2026
Por: Diana Pérez
Luis Díaz | Foto: EFE
Sobre su decisión de dejar la Premier League y aventurarse en la Bundesliga, detalló que cuando el Bayern lo contactó supo que "quería dar este paso".

Sin duda el colombiano Luis Díaz vive su mejor momento en el Bayern Múnich, conjunto al que llegó en agosto de 2025 tras su salida del Liverpool, equipo en el que duró tres temporadas.

Las estadísticas favorecen y confirman su buen rendimiento en el conjunto bávaro dirigido por el belga Vincent Kompany, quien ha demostrado saber sacar lo mejor del colombiano para ayudar al equipo.

Sin embargo, no todo ha sido fácil para el extremo de la selección Colombia, quien recientemente confesó lo que más le ha costado de su adaptación en Alemania.

En una entrevista con el medio Sky Sports, 'Lucho' fue cuestionado sobre cuál ha sido su principal obstáculo en su adaptación al fútbol alemán.

Como era de esperarse, el guajiro destacó que lo más difícil para él ha sido el alemán, idioma que catalogó como "imposible" de aprender.

En la entrevista Díaz puntualizó: "Lo más difícil para mí y mi familia fue, y sigue siendo, sin duda el idioma, pero sabía que encajaría muy bien aquí, que contribuiría al éxito del equipo, como ya lo había hecho antes en Liverpool. Así que el FC Bayern depositó su confianza en mí, y estoy intentando corresponderles en el campo".

No obstante, el no saber el idioma no ha sido un impedimento para demostrar que valió el precio que el Bayern pagó por él, un tema del que el cafetero también habló.

Luis rememoró la pregunta que le hizo un periodista en su presentación oficial con el conjunto bávaro sobre las expectativas que tenían puestas en él por la exorbitante cifra que le pagaron a los 'Reds' para tenerlo en sus filas.

Ante esto, Díaz señaló: "El mismo día que firmé, un periodista me confrontó por mi precio de traspaso. Dijo que era uno de los jugadores más caros. En aquel momento dije: si este club confía en mí, intentaré demostrar mi valía en el campo. No pretendía presionarme ni decirme que tenía que ser el mejor".

"Me llenó de orgullo porque conocía el club desde hacía mucho tiempo y sabía qué esperar. Fue una buena decisión: una decisión para un equipo increíble y fantástico. Y cuando llegas a un lugar nuevo, naturalmente quieres dar lo mejor de ti y sentirte cómodo. Ser feliz es lo más importante para un jugador y su familia. Venir aquí fue la decisión correcta", agregó.

El guajiro, de 28 años, también puntualizó que sabía que "me uniría a un grupo de futbolistas increíblemente bueno y a un club con una infraestructura excelente y un campo de entrenamiento fantástico. No tenía ninguna duda al respecto".

Pues su felicidad se demuestra con cada gol y asistencia que hace cada que pisa el campo de juego para portar los colores del Bayern Múnich.

Luis Díaz se ha convertido en una figura destacada en lo que va de la temporada con el Múnich, al punto que ya cuenta con un título ganado con el equipo. En su llegada, uno de sus goles selló el triunfo del Bayern en la Supercopa de Alemania, consiguiendo así el primer título de la temporada.

Ahora, meses después de su llegada al club, parece que Díaz superó las expectativas puestas en él al tener en su historial un total de 19 goles y 15 asistencias en los 32 partidos que ha disputado esta temporada.

 

