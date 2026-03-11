Así funcionan las cuentas para menores de edad que lanzó WhatsApp: son administradas y controladas por los padres

El gigante de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Meta, lanzó sus nuevas cuentas para menores de edad, las cuales son administradas y controladas por los padres o tutores.

Este miércoles 11 de marzo, la compañía de Estados Unidos indicó que los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

Tras realizar dicha configuración, el encargado del menor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse.

Asimismo, podrá revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

Según la compañía, estos nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado, por lo que solo ellos podrán acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos.

Por otro lado, subrayó que las conversaciones siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, es decir que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas.

Finalmente, WhatsApp concluyó que se irán implementando dichas cuentas gradualmente durante los próximos meses.