NTN24
Miércoles, 11 de marzo de 2026
Miércoles, 11 de marzo de 2026
WhatsApp

Así funcionan las cuentas para menores de edad que lanzó WhatsApp: son administradas y controladas por los padres

marzo 11, 2026
Por: Redacción NTN24
Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
Logo de WhatsApp, aplicación de mensajería instantánea para teléfonos inteligentes - Foto de referencia: Pexels.
La opción se irá implementando gradualmente durante los próximos meses.

El gigante de mensajería instantánea WhatsApp, propiedad de Meta, lanzó sus nuevas cuentas para menores de edad, las cuales son administradas y controladas por los padres o tutores.

Este miércoles 11 de marzo, la compañía de Estados Unidos indicó que los padres necesitarán el teléfono que compraron para su familiar y su propio dispositivo, uno al lado del otro, para vincular sus cuentas.

o

Tras realizar dicha configuración, el encargado del menor podrá controlarla y decidir quién puede comunicarse con la cuenta y a qué grupos puede unirse.

Asimismo, podrá revisar las solicitudes de mensajes de contactos desconocidos y administrar los ajustes de privacidad de la cuenta.

o

Según la compañía, estos nuevos controles parentales y los ajustes están protegidos por un PIN de padres en el dispositivo administrado, por lo que solo ellos podrán acceder a los ajustes de privacidad y modificarlos.

Por otro lado, subrayó que las conversaciones siguen siendo privadas y están protegidas con cifrado de extremo a extremo, es decir que nadie, ni siquiera WhatsApp, puede verlas ni escucharlas.

Finalmente, WhatsApp concluyó que se irán implementando dichas cuentas gradualmente durante los próximos meses.

Temas relacionados:

WhatsApp

Trucos WhatsApp

Tecnología

Celulares

Padres

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

"No le tapa los pecados a Iván Cepeda": Paloma Valencia habla sobre la elección de Aida Quilcué como fórmula del candidato del Pacto Histórico

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"El problema que tiene Irán no es el boicot, sino el miedo a que estos jugadores se nieguen a volver o quieran pedir asilo": analista sobre retiro de la Selección de Irán del mundial

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"En la Casa Blanca hay alguien que conoce los trucos del régimen": experto sobre gestión de EE. UU. en Cuba

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Trump asegura que está considerando tomar el control del estrecho de Ormuz y que el conflicto contra el régimen de Irán está "prácticamente terminado"

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto: Donald Trump - Estrecho de Ormuz
Ataque al régimen de Irán

Trump confirma que EE. UU. destruyó 10 buques iraníes para evitar que el régimen ponga minas en el estrecho de Ormuz

Cumbre Escudo de las Américas - Foto: EFE
Casa Blanca

La Casa Blanca explica la razón por la que Colombia no fue invitada a la cumbre Escudo de las Américas: "No estamos viendo el nivel de cooperación que queremos"

Régimen de Cuba | Foto AFP
Régimen cubano

“El cambio verdadero en Cuba es sacando a la familia Castro del poder, a Díaz-Canel y a todos los secuaces de la dictadura”: Luis Enrique Ferrer

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Rihanna - Foto EFE
Rihanna

Experto en seguridad habló sobre el tiroteo en la residencia de Rihanna: "La tiradora mantenía vigilancia sobre la mansión"

Más de Ciencia y Tecnología

Ver más
Eclipse parcial de Sol (EFE - foto de referencia)
Eclipse

Estas son las zonas de Sudamérica en donde será visible este martes el primer eclipse solar que nos regala el cielo en 2026

Logo de la plataforma digital YouTube - Foto de referencia: Pexels
YouTube

Usuarios reportan fallas masivas de YouTube a nivel mundial

Descubren tumba de más de mil años de antigüedad- AFP
Descubrimiento

Descubren tumba de más de mil años de antigüedad en Panamá y esto fue lo que encontraron

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
USS Gerald. R. Ford - Foto AFP
Portaviones

Dos portaviones en la misma región: el Pentágono trasladará el Gerald R. Ford que participó en la captura de Maduro desde el Caribe hasta Oriente Medio

Tareck El Aissami y Samark José López - Fotos: ICE
Tareck El Aissami

Tareck El Aissami y Samark José López aparecen como capturados en la página del ICE en Estados Unidos y señalados de narcotráfico

Edmundo González, presidente electo de Venezuela - Foto: EFE
Regimen chavista

"Una amnistía es un 'traje a la medida' de un país, no solo de una parte de este": Edmundo González sobre proyecto de ley en Venezuela

Casa de Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado - Foto: EFE
Persecución

"Lejos de amedrentarnos nos dan es más fuerza, ¿qué más vamos a perder? Lo perdimos todo": Laura Acosta, asistente personal de María Corina Machado sobre la confiscación de su casa

Rick Scott, senador de EE. UU. / Delcy Rodríguez, jefe encargada del régimen venezolano - Fotos: EFE
Presos políticos en Venezuela

Senador republicano lanza advertencia al régimen venezolano: "EE. UU. está observando. La opresión y el encarcelamiento de personas inocentes por parte de Delcy Rodríguez y los matones de Maduro debe parar"

Foto de referencia (EFE)
El Mencho

Una organización criminal con influencia en todo el mundo: las conexiones poco conocidas del Cartel de Jalisco Nueva Generación y su abatido líder, alias 'El Mencho'

Captura de Nicolás Maduro - Impresiones de Video
Maduro capturado

Trump volvió a hablar del arma "desorientadora" usada por EE. UU. en Venezuela para capturar a Maduro: "No alcanzaron a hacer ni un solo disparo"

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre