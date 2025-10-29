Caída global de servicio en la nube Azure de Microsoft: usuarios reportan fallos y problemas de acceso

El servicio en la nube Azure de Microsoft y su suite de software de productividad están experimentando una importante interrupción pocos días después del apagón de Amazon Web Services (AWS) afectando a millones de usuarios y empresas en todo el mundo.

Entre los servicios afectados se encuentran Minecraft, Microsoft Store, Office 365, Xbox y Outlook, vinculados a Microsoft y que utilizan Azure como base de su funcionamiento.

De acuerdo con la compañía, los usuarios podrían tener dificultades al momento de ingresar al portal de Azure y recomendó usar herramientas alternativas scomo PowerShell o CLI.

El pasado 20 de octubre, una falla importante en los servidores de Amazon Web Services (AWS) en Estados Unidos, la primera plataforma en la nube del mundo, afectó a numerosos servicios, juegos y aplicaciones en línea, como Snapchat, Fortnite o bancos, con un repunte de las perturbaciones por la tarde tras una primera tregua.

Varias entidades financieras a nivel mundial como nacional, en el caso de Colombia algunas como Bancolombia, Nequi, Davivienda, así como el servicio de pago en línea Venmo, la página web de alquiler de alojamientos Airbnb, el foro comunitario Reddit, el de videoconferencia Zoom o los videojuegos Roblox y Brawl Stars, entre otras plataformas, se vieron perjudicadas con el fallo.

Las aplicaciones que forman parte del día a día de millones de personas se colapsaron tras un fallo localizado en un centro de AWS en Virginia, cerca de Washington (Estados Unidos), poco después de las 7:00 a.m. locales, lo que pone de manifiesto la dependencia del mundo respecto a las infraestructuras de los gigantes tecnológicos estadounidenses.

AWS, filial de Amazon, es la plataforma de computación en la nube más importante del mundo que proporciona a las empresas centros de datos compartidos, servidores privados o herramientas de inteligencia artificial (IA).

Representa casi un tercio del mercado mundial de este sector, en plena expansión gracias al rápido auge de la IA, por delante de Microsoft Azure y Google Cloud, que se reparten el segundo tercio, según la consultora Synergy Research Group.

En un primer momento, AWS atribuyó la avería a un problema, rápidamente resuelto, del DNS, el sistema de nombres de dominio de los sitios web que permite que las solicitudes informáticas sean dirigidas al destino correcto.

Pero finalmente se trató de un fallo más grave, y AWS anunció en su sitio web que "la causa fundamental es un subsistema interno encargado de supervisar el buen funcionamiento de los distribuidores de carga de la red". En otras palabras, el fallo, aún sin explicar, no solo afecta al sistema de navegación, sino también a la torre de control.