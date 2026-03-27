La organización de Elon Musk, SpaceX, quiere fabricar naves en la Luna y cambiar la industria espacial

La empresa del magnate Elon Musk, SpaceX, tras su integración con la organización de inteligencia artificial xAI y en medio de la expansión tecnológica impulsada por el programa Starship para misiones lunares, proyecta la producción de satélites en la Luna, y el desarrollo de una red de centros de datos.

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Esta iniciativa, bajo el liderazgo de Gwynne Shotwell, presidenta y directora de operaciones de la compañía, SpaceX, enfrenta diferentes obstáculos regulatorios, técnicos y medioambientales, esto sin contar la competencia internacional.

Para explicar su propuesta, la revista Time documentó el papel de Shotwell en el desarrollo del programa, destacando cómo supervisa la producción intensiva de Starship, la nave seleccionada como sistema de alunizaje humano para la misión Artemis IV, prevista para el 2028.

En ese contexto, la ejecutiva mantiene una fuerte exigencia sobre su equipo, con el objetivo de que todas las naves en desarrollo hayan completado vuelos antes del plazo acordado con la NASA, tras la adjudicación del contrato para este sistema.

Shotwell los describió como un “problema complejo y toda la arquitectura lo es, pero nuestro objetivo es 2028”, detallando el plazo estimado.

Hasta ahora, las naves de Starship cuentan con 52 metros de altura, superan ampliamente el módulo lunar clásico, el diseño presenta retos novedosos, como la incorporación de un elevador interno para el descenso de astronautas.

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De esa forma, su objetivo es llegar hasta un millón de satélites de datos impulsados por IA. “Recientemente pedimos a la FCC autorización para hasta un millón de satélites de IA. No sé si alcanzaremos ese número, pero es más sencillo pedir al principio y avanzar hacia esa meta”, explicó Shotwell.

La justificación para desplegar tal cantidad es porque la red satelital de internet de SpaceX ya cuenta con más de 10 millones de usuarios y 9.400 satélites en órbita, sin embargo, Shotwell dice que materializar la misión en el sector requiere de “40 o 50 autorizaciones o licencias”, explicó.