“La mayor aventura de la humanidad”: Administrador de la NASA revela su plan espacial hacia la Luna y genera reacción de Elon Musk

El administrador de la NASA, Jared Isaacman se refirió a los planes futuros de la agencia espacial y aseguró que la exploración apenas comienza. “Esto no ha hecho más que empezar”, afirmó el astronauta y empresario, al destacar las expectativas sobre las próximas misiones.

“La NASA está liderando la mayor aventura de la historia de la humanidad”, escribió Isaacman en su red social X, en compañía de un video donde explica “cómo la agencia está implementando la Política Espacial del presidente Donald Trump y acelerando los preparativos para el regreso de Estados Unidos a la superficie de la Luna para 2028”.

La publicación generó interacción por parte del CEO de SpaceX, Elon Musk, quien la compartió en su cuenta, lo que abre la puerta a una posible colaboración entre ambas entidades, considerando que comparten objetivos comunes en materia de exploración espacial.

Una de las principales metas en la agenda es la exploración del planeta rojo, Marte, un objetivo ambicioso tanto para la NASA como para Musk, quien ha insistido en la necesidad de avanzar hacia la colonización en el lugar.

Asimismo, en sus declaraciones, Isaacman también destacó que la agencia está trabajando de forma articulada para cumplir esas metas. “Estamos alineando al personal de la NASA, la industria, nuestros socios internacionales y comerciales, y la comunidad más amplia amante del espacio sobre cómo ejecutaremos la política espacial”, resaltó.

De acuerdo con el funcionario, Estados Unidos busca liderar lo que calificó como “la segunda carrera espacial”, con objetivos claros como “el regreso a la Luna, la construcción de una base lunar, el desarrollo de una nueva era de exploración espacial y la creación de una nave interplanetaria de propulsión nuclear”.

Finalmente, Isaacman subrayó que el objetivo no se limita a llegar nuevamente al satélite natural de la Tierra, sino a establecer una presencia sostenida. “El objetivo no es solo llegar a la Luna, sino quedarse”, concluyó.