Sábado, 20 de diciembre de 2025
Jake Paul

A un año de "ganarle" a Mike Tyson, Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras ser noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix

diciembre 20, 2025
Por: Nucho Martínez
Pelea de boxeo entre Jake Paul y Anthony Joshua - Foto: AFP
A pesar de la paliza recibida, el afamado creador de contenido mantuvo su entusiasmo por volver a pelear.

A un año de la cuestionada “victoria” sobre la leyenda del boxeo Mike Tyson, el youtuber Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras ser noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix.

Tras su derrota sobre el cuadrilátero del Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos, Paul confirmó su lesión.

Durante una entrevista en el ring inmediatamente después del combate, mientras escupía sangre, Paul dijo: "Creo que mi mandíbula está rota, por cierto. Definitivamente está rota...Fue una buena paliza de parte de uno de los mejores de todos los tiempos".

Prosiguió: "Simplemente me cansé, para ser honesto. Era demasiado manejar su peso. Creo que con un mejor cardio, podría haber seguido luchando".

Respecto a su futuro en la disciplina deportiva que le apasiona, comentó: "Me voy a curar la mandíbula rota, volveré, pelearé con gente de mi peso e iré por el título mundial de peso crucero... Mandíbula rota. Corazón y pelotas intactos".

Fue en el sexto asalto del mencionado duelo de peso pesado que Joshua dejó ver todo su potencial al conectar efectivos golpes al rostro a Paul.

Joshua, dos veces excampeón unificado de peso pesado, dominó la pelea, derribando a Paul varias veces antes del nocaut final.

La victoria fue por la vía del nocaut (KO6), proporcionando a Paul la segunda derrota en su carrera profesional de boxeo.

Nicolás Maduro y Donald Trump - EFE
Régimen venezolano

Estados Unidos anunció que "el régimen venezolano ha sido designado como una organización terrorista extranjera"

Hugo Chávez/ Donald Trump/ Nicolás Maduro - Fotos EFE
Petróleo en Venezuela

"No es cierto que las expropiaciones (a petroleras de EE. UU.) fueron en forma amistosa, fue con un fusil en el cuello": expresidente de Palmaven, filial de PDVSA, a NTN24

María Corina Machado (AFP)
María Corina Machado

María Corina Machado ya no está en Oslo y durante estos días está "atendiendo citas médicas", según Vente Venezuela

Manifestación en Caracas en apoyo a Irán - Foto: EFE
Régimen de Maduro

"Venezuela se transformó en el portaviones de Rusia, Irán y China en Latinoamérica": experto sobre informe que reveló que el régimen financió el programa nuclear de Teherán

Gustavo Petro y Nicolás Maduro - EFE
La Noche

¿La arremetida de Petro y Maduro contra José Antonio Kast en Chile demuestra su miedo frente a la presión de Estados Unidos sobre Venezuela?

