A un año de "ganarle" a Mike Tyson, Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras ser noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix

A un año de la cuestionada “victoria” sobre la leyenda del boxeo Mike Tyson, el youtuber Jake Paul sufrió doble fractura de mandíbula tras ser noqueado por Anthony Joshua en pelea estelar de Netflix.

Tras su derrota sobre el cuadrilátero del Kaseya Center, en Miami, Estados Unidos, Paul confirmó su lesión.

A pesar de la paliza, el afamado creador de contenido mantuvo su entusiasmo por volver a pelear.

Durante una entrevista en el ring inmediatamente después del combate, mientras escupía sangre, Paul dijo: "Creo que mi mandíbula está rota, por cierto. Definitivamente está rota...Fue una buena paliza de parte de uno de los mejores de todos los tiempos".

Prosiguió: "Simplemente me cansé, para ser honesto. Era demasiado manejar su peso. Creo que con un mejor cardio, podría haber seguido luchando".

Respecto a su futuro en la disciplina deportiva que le apasiona, comentó: "Me voy a curar la mandíbula rota, volveré, pelearé con gente de mi peso e iré por el título mundial de peso crucero... Mandíbula rota. Corazón y pelotas intactos".

Fue en el sexto asalto del mencionado duelo de peso pesado que Joshua dejó ver todo su potencial al conectar efectivos golpes al rostro a Paul.

Joshua, dos veces excampeón unificado de peso pesado, dominó la pelea, derribando a Paul varias veces antes del nocaut final.

La victoria fue por la vía del nocaut (KO6), proporcionando a Paul la segunda derrota en su carrera profesional de boxeo.