NTN24
Jueves, 22 de enero de 2026
Mundial 2026

Gobierno de país que irá al Mundial aclara no tener interés en boicotear la competencia ante propuesta para excluir a EE. UU. de los anfitriones

enero 22, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Mark Carney, Claudia Sheinbaum y Donald Trump en sorteo del Mundial 2026 - Foto AFP
Algunos políticos a nivel internacional trabajan en separar los asuntos diplomáticos del deporte, mientras que para otros parece algo inevitable.

El Gobierno francés anunció que no está a favor de boicotear la Copa Mundial de la FIFA 2026 de este año que será organizada conjuntamente por Estados Unidos junto a México y Canadá, debido a una serie de declaraciones desatadas tras las amenazas del presidente Donald Trump sobre Groenlandia.

Trump, cabe resaltar, ha apuntado a Francia entre los ocho países europeos amenazados con aranceles por su oposición a su intento de tener el control de Groenlandia, un territorio autónomo de Dinamarca.

Eso llevó a un reconocido político francés de extrema izquierda, Eric Coquerel, a decir que se debería excluir a Estados Unidos de la organización conjunta de la Copa Mundial de fútbol de este año, siendo en ese escenario Canadá y México los únicos dos anfitriones.

"En la actualidad no existe ninguna voluntad por parte del Ministerio de boicotear esta gran competición. Ahora bien, no voy a anticipar lo que podría pasar, pero también he escuchado voces que se alzan desde ciertos bloques políticos". afirmó el martes a los periodistas la ministra de Deportes, Marina Ferrari.

"Soy de las que creen en mantener el deporte separado de la política. El Mundial es un momento importantísimo para quienes aman el deporte", agregó.

Coquerel había dicho el martes que no podía ver cómo Francia podría jugar la máxima competición mundial de fútbol cada cuatro años si Trump cumplía con sus amenazas sobre Groenlandia.

"Uno se imagina seriamente ir a jugar el Mundial en un país que ataca a sus 'vecinos', amenaza con invadir Groenlandia y pisotea el derecho internacional", expresó puntualmente Coquerel.

El compatriota de Coquerel, Claude Leroy, un veterano entrenador que guio a Camerún al título de la Copa Africana de Naciones de 1988, sugirió que los equipos africanos deberían boicotear la Copa del Mundo, a disputarse entre el 11 de junio y el 19 de julio.

"Uno se pregunta si no es necesario llamar al boicot del Mundial de 2026, dado el comportamiento de Donald Trump respecto al continente", declaró el hombre de 77 años al periódico francés Figaro.

La declaración francesa llegó horas después de que el gobierno alemán se desvinculara de la responsabilidad de tomar decisiones sobre un posible boicot.

Christiane Schneiderlein, ministra de Estado (alemán) de Deportes, consideró, por su parte, que "las decisiones sobre la participación o el boicot a grandes eventos deportivos corresponden exclusivamente a las asociaciones deportivas competentes, no a los políticos".

"Esta evaluación debería ser realizada por las respectivas asociaciones, en este caso la Federación Alemana de Fútbol (DFB) y la FIFA", explicó.

El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, ha cultivado una estrecha relación con Trump, e incluso creó un "Premio FIFA de la Paz" especial que le otorgó en el sorteo de la Copa Mundial en diciembre.D

