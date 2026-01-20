NTN24
Martes, 20 de enero de 2026
Audi presenta su primer auto de Fórmula 1 con el que se estrenará en la máxima competición del automovilismo: "El más elegante"

enero 20, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Fórmula 1 - Foto: EFE
Fórmula 1 - Foto: EFE
Esta temporada se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que los hará más pequeños y ligeros.

El constructor alemán Audi, que debutará en Fórmula 1 esta temporada después de haber adquirido la escudería Sauber, presentó este martes el primer monoplaza de su historia con la ambición de "conquistar títulos de aquí al 2030".

El nuevo Audi R26, color gris metalizado y con tonos rojos en los cuatro anillos de la marca alemana y en el alerón trasero, fue concebido para ser "el más elegante de la parrilla".

"El reglamento 2026 creó el momento ideal para entrar en Fórmula 1", declaró el italiano Mattia Binotto, patrón del proyecto.

o

Esta temporada se vivirá una evolución en los monoplazas, que deberán responder a un nuevo reglamento técnico que los hará más pequeños y ligeros. El motor, ya híbrido desde 2014, también cambiará con el aumento del aporte de energía eléctrica y el uso de carburantes 100% sostenibles.

"Nuestro camino hacia la cumbre reposa sobre un plan claro, pero estará definido por nuestro ánimo: la resiliencia, la precisión y una curiosidad sin relajación. Construiremos un equipo que encarne esos valores. Estamos aquí para evolucionar, y al final ganar", añadió el británico Jonathan Wheatley, director del equipo.

o

Al igual que los otros diez equipos de F1, este nuevo coche, que será pilotado por el alemán Nico Hülkenberg y el brasileño Gabriel Bortoleto, debutará en pista la semana que viene en los ensayos a puerta cerrada sobre el circuito de Barcelona-Cataluña.

Cabe recordar que la temporada de la Fórmula 1 arrancará el próximo 7 de marzo con el Gran Premio de Australia, lugar donde Audi hará oficialmente su debut en la máxima categoría del automovilismo.

