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Viernes, 08 de mayo de 2026
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María Corina Machado

María Corina Machado se pronuncia sobre el caso del preso político Víctor Hugo Quero, quien murió encarcelado bajo el régimen

mayo 8, 2026
Por: Redacción NTN24
María Corina Machado sobre la muerte de Hugo Quero - Fotos: AFP
María Corina Machado sobre la muerte de Hugo Quero - Fotos: AFP
Machado responsabilizó de esta decisión “al régimen venezolano y a los oficiales responsables del sistema carcelario operado bajo la autoridad y mando de Delcy Rodríguez”.

La líder democrática de Venezuela y Nobel de la Paz, María Corina Machado, se pronunció este viernes sobre la muerte del preso político Víctor Hugo Quero Navas, quien bajo detención arbitraria por parte del régimen perdió la vida, una noticia que fue notificada nueve meses después, pese a las denuncias de desaparición forzada hechas por sus familiares desde hace más de un año.

Por medio de un video publicado en su red social de X, Machado relató las situaciones que vivió la madre de Quero Navas durante más de doce meses de búsqueda incesante, de cómo la dictadura chavista, a pesar de conocer la realidad de este hombre, se negó en repetidas ocasiones a brindarle información a Carmen Teresa Navas.

"Una madre de 81 años que pasó 16 meses buscando desesperadamente a su hijo después de ser arbitrariamente detenida por el régimen el 3 de enero de 2025. Su hijo, Víctor Hugo Quero, era un vendedor de calles que vendía ropa en un mercado en Caracas. Ayer, el régimen confesó que Víctor Hugo murió mientras estaba en la cárcel”, dijo el líder democrático de Venezuela.

María Corina Machado señaló que a Víctor Hugo lo “desaparecieron forzadamente”, lo encarcelaron “sin proceso legal”, lo sometieron a tortura y “permitieron que muriera en custodia”.

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Actos que fueron catalogados por Machado como una acción “deliberada para torturar psicológicamente a su madre de edad”.

Frente a esta situación, el líder democrático de Venezuela responsabilizó de esta decisión “al régimen venezolano ya los oficiales responsables del sistema carcelario operado bajo la autoridad y mando de Delcy Rodríguez”.

De igual manera. María Corina Machado cuestionó el “cinismo y la crueldad” de la dictadura de su país, que “recientemente negaron la amnistía de Víctor Hugo, aun conocían que ya estaba muerto”.

Frente a esta situación, que viven cientos de familias en Venezuela al no conocer el verdadero estado de sus seres queridos encarcelados, la líder democrática y Nobel de la Paz avanza un llamado a las organizaciones internacionales para exigir la liberación inmediata de los presos políticos aún detenidos de manera arbitraria por parte de la dictadura.

“Le pido a los gobiernos democráticos, a los oficiales públicos, a las organizaciones internacionales ya cada persona con conciencia que exijan la liberación inmediata de todos los prisioneros políticos en Venezuela y la desmantelación de los centros de tortura del régimen antes de que un solo o más venezolanos inocentes se mueran bajo custodia estatal”, sentenció.

Quero Navas, de 51 años en aquel momento, fue detenido el 3 de enero de 2025; sin causa alguna, fue señalado por supuestos cargos relacionados con el terrorismo.

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Según lo expuesto por el Ministerio de Servicios Penitenciarios, a cargo del régimen, Víctor Hugo falleció en julio de ese mismo año como consecuencia de una "insuficiencia respiratoria aguda secundaria a tromboembolismo pulmonar", sin notificación alguna a su familia.

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