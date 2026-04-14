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Martes, 14 de abril de 2026
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Lionel Messi

Messi se queda sorpresivamente sin director técnico en Inter de Miami: Javier Mascherano renunció por esta razón

abril 14, 2026
Por: Redacción NTN24-Agencia France Presse - AFP
Javier Mascherano y Lionel Messi en Inter de Miami - Foto: EFE
Javier Mascherano y Lionel Messi en Inter de Miami - Foto: EFE
El entrenador de 41 años da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución rosa en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

El argentino Javier Mascherano renunció sorpresivamente a la dirección técnica del Inter Miami de Lionel Messi por razones personales, informó este martes el club estadounidense.

En el cargo desde noviembre de 2024, el ‘Jefecito’ deja el puesto de manera inesperada tras siete jornadas de la temporada 2026 de la MLS, en la que las Garzas defienden su primer título de campeón.

"Siempre llevaré conmigo el recuerdo de nuestra primera estrella y, esté donde esté, seguiré deseándole lo mejor al club en el futuro. No me cabe duda de que el club seguirá cosechando éxitos", dijo Mascherano citado en un comunicado del equipo de Florida.

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El entrenador de 41 años da un paso al costado apenas cuatro meses después de haber ganado la primera corona de la institución rosa en la liga norteamericana de fútbol (MLS).

Con Messi y Rodrigo de Paul en camino hacia el Mundial de Norteamérica (11 de junio-19 de julio), Inter marcha en la tercera casilla de la Conferencia Este con 12 puntos en siete juegos, a cuatro unidades del líder Nashville SC.

Precisamente el puntero de la zona propinó el mayor golpe al cuadro floridano en lo que va del año, al eliminarlo en octavos de final de la Copa de Campeones de la Concacaf, el gran objetivo del equipo de La Pulga para esta campaña.

Cabe recordar que Mascherano reemplazó en el banquillo interista a su compatriota Gerardo "Tata" Martino, quien también renunció alegando motivos personales.

El laureado exjugador del FC Barcelona y la Albiceleste hizo historia en la franquicia de la Florida, que debutó en la liga norteamericana en 2020 y que tiene entre sus dueños al exastro inglés David Beckham.

En su primera campaña, ‘Masche’ guió a estrellas en camino al retiro, como Messi, Luis Suárez, Jordi Alba y Sergio Busquets, hacia la primera estrella liguera del Inter. Con los Cuatro Fantásticos compartió camerino en el once catalán.

En ese trayecto, además, consiguió la clasificación a octavos de final del Mundial de Clubes por encima de un equipo europeo más poderoso, el Oporto de Portugal.

El entrenador argentino tenía contrato hasta el final del curso 2027 de la MLS. Desde su llegada, dirigió 67 partidos con un récord de 37 triunfos, 16 empates y 14 derrotas.

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"Javier formará parte para siempre de la historia de este club y siempre ocupará un lugar especial en la familia del Inter Miami CF", dijo en una nota Jorge Mas, propietario de Las Garzas.

"Respetamos su decisión y le estamos profundamente agradecidos por todo lo que ha aportado", agregó.

El argentino Guillermo Hoyos asumirá la conducción del Inter para los "próximos juegos", según el cuadro.

El exseleccionador de Bolivia y extécnico de clubes de Argentina, Grecia, México o Chile cumplía con funciones de director deportivo.

Las Garzas visitarán el sábado a Colorado, sexto en la Conferencia Oeste, en su octavo encuentro liguero de 2026.

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