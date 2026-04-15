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Miércoles, 15 de abril de 2026
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Luis Díaz - Foto: AFP
Luis Díaz - Foto: AFP
UEFA Champions League

De la mano de Luis Díaz, el Bayern Múnich se metió en la semifinal de la UEFA Champions League

abril 15, 2026
Por: Natalya Baquero González
El atacante colombiano destrabo el juego sobre los 90 complementarios en el partido ante el Real Madrid.

El futbolista colombiano Luis Díaz se convirtió en la gran figura del Bayern Munich ante el Real Madrid en el juego de vuelta de UEFA Champions League ante el Real Madrid, al que venció 4 a 3.

Cuando todo indicaba que se iba a ir a la prórroga, apareció Lucho Díaz, quien lanzó un potente remate de media distancia que dejó sin chances a Andriy Lunin para el renacer del equipo alemán, que se pondria arriba en el global sellando su paso a la semifinal de la Liga de Campeones.

El encuentro en el Allianz Arena, de Múnich, estuvo lleno de emociones de principio a fin; pese a la ventaja que traía el ‘Gigante de Baviera', el conjunto español le jugó de tú a tú, pero no le alcanzó para vencer a los dirigidos por Vincent Kompany.

A tan solo un minuto de la parte inicial del partido, el Real Madrid se fue arriba en el marcador, tras la anotación del centrocampista turco Arda Guler, quien aprovechó un error del arquero Manuel Neuer para igualar la serie.

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Pero la celebración del conjunto merengue duraría poco, pues cinco minutos más tarde llegaría la igualdad en el marcador por parte del mediocampista Aleksandar Pavlović, que de cabeza mandó el balón al fondo de la red.

A partir de ese momento, el encuentro se tornó parejo, pues ninguna de las escuadras quería dar ventaja. Así transcurrieron más de 20 minutos, hasta que apareció Guler, sobre la primera media hora del encuentro, y mandar nuevamente al Real Madrid en el resultado, tras un potente remate de tiro libre imposible de atajar para el golero del Bayern.

Pese a estar abajo en el marcador, los dirigidos por Vincent Kompany no dejaron de insistir y, sobre los 37 de juego, por medio del delantero Harry Kane pusieron nuevamente la igualdad, quien dentro del área lanzó un remate y puso el 2 a 2.

Sobre el final de la primera parte, nuevamente se presentarían novedades, esta vez por parte del conjunto blanco, tras la anotación de Kilyan Mbappé, quien definió de pierna del brasileño Vinícius Júnior.

Para la etapa complementaria, las cosas no cambiaron mucho; ambas escuadras intentaban llegar al área rival, pero carecieron de eficacia al momento de definir. Pero sobre los 87 de partido las cosas tomaron otra forma, tras la expulsión del centrocampista Camavinga, quedando con 10 el Real Madrid. Una ventaja que supo aprovechar el conjunto bávaro.

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Cuando todo parecía que el encuentro se iría a la prórroga debido al empate 4 a 4 en el global de la serie, apareció el delantero colombiano Luis Díaz, quien, tras recibir una asistencia en el borde del área, lanzó un potente remate que no pudo atajar el arquero Andriy Lunin, sobre los 89 del juego. Un gol que el Guajiro y el banco del Bayern Múnich celebraron a rabiar.

Con el tanto del cafetero y el marcador a su favor, los dirigidos por Vincent Kompany siguieron ejerciendo presión al conjunto merengue, al punto de sellar el triunfo con 4 a 3, tras la anotación de Michael Olise, sobre los 90+4.

Al final, el encuentro terminó con el global 6 a 4 a favor del Bayern Munich, que con la victoria ante el Real Madrid avanza a la semifinal de la Liga de Campeones 2026.

Ahora los dirigidos por Vincent Kompany deberán preparar todo para enfrentar al PSG, vigente campeón del torneo.

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El encuentro de ida entre los bávaros y el conjunto parisino se llevará a cabo el martes 28 de abril en el Parque de los Príncipes de París.

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