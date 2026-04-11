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Sábado, 11 de abril de 2026
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Luis Díaz

Bayern de Múnich rompe récord histórico en la Bundesliga con un Luis Díaz clave en la hazaña

abril 11, 2026
Por: David Esteban Pinzón
Luis Díaz y Arkadiusz Pyrka - Foto EFE
Luis Díaz y Arkadiusz Pyrka - Foto EFE
La participación de 'Lucho' en la absurda marca del equipo bávaro ha sido del 27.62 %.

El Bayern de Múnich del futbolista colombiano Luis Díaz estableció un récord histórico de goles en una sola temporada de la Bundesliga el sábado cuando le marcó cinco veces a St. Pauli para elevar su total a 105 hasta el momento.

Jamal Musiala remató de cabeza a corta distancia a los nueve minutos para lograr el tanto con el que el Bayern igualó en condición de visitante su propio récord histórico en la liga alemana de 101 goles de la temporada 1971/72.

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Las anotaciones de Leon Goretzka y Michaels Olise en la segunda parte, en los minutos 53 y 54 respectivamente, además de la de Nicolas Jackson en el minuto 65 y la de Raphaël Guerreiro al 89, elevaron su absurda marca a 105 goles en la temporada.

¿Cuántos goles ha anotado Luis Díaz del récord de 105 alcanzado por Bayer de Múnich en esta temporada de Bundesliga?

Pese a que la estrella de la selección Colombia Luis Díaz no anotó ningún gol en la reciente goleada del equipo bávaro, sí ha desempeñado un papel fundamental en la temporada de equipo, que se mantiene primero con 76 puntos, 12 más que el segundo, Borussia Dortmund.

Díaz ha marcado hasta el momento 15 goles en la actual temporada de la Bundesliga del total de 105 marcados por el Bayern.

Sin embargo, el colombiano, que ha engranado de manera importante en el conjunto dirigido por Vincent Kompany, ha conseguido también asistir otras 14 anotaciones en la acutal liga alemana.

Con una participación crucial en un total de 29 goles de la actual campaña de la Bundesliga, Díaz ha aportado el 27.62 % del histórico récord alcanzado por el Bayern de Múnich.

'Lucho' lleva además en la actual edición de la UEFA Champions League un total parcial de 3 asistencias y 5 goles, uno de los cuales le marcó al Real Madrid en el Santiago Bernabéu la semana pasada para abrir el marcador en la ida de los cuartos de final.

Los bávaros vencieron al merengue en su casa por 2 a 1 y se preparan ahora para recibirlo en Alemania el próximo miércoles por un cupo en las semifinales.

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El desempeño de los de Kompany ha sido redondo esta temporada, pues se encuentran en la lucha por los tres títulos que disputa tras haber alcanzado también las semifinales de la Copa de Alemania, llave en la que se medirá desde el miércoles 22 de abril ante el Leverkusen.

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