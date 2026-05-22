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Viernes, 22 de mayo de 2026
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Mundial 2026

Las importantes figuras que se quedaron fuera del mundial, por decisión técnica, de la selección de Inglaterra

mayo 22, 2026
Por: Agencia France Presse - AFP
Chelsea destituyó a Thomas Tuchel, ¿quién será el nuevo entrenador?
Thomas Tuchel, exdirector técnico del Chelsea FC (AFP)
El entrenador alemán Thomas Tuchel dejó por fuera, incluso, jugadores que hicieron un buen papel en la Eurocopa, por lo que está siendo bastante cuestionado.

El seleccionador de Inglaterra, Thomas Tuchel, dio a conocer este viernes la convocatoria de 26 jugadores para el Mundial 2026, en la que no están Trent Alexander-Arnold, Harry Maguire, Phil Foden ni Cole Palmer, grandes nombres del fútbol europeo.

La sorpresa de la lista anunciada por la federación inglesa es Ivan Toney, delantero centro de 30 años que suma 32 goles en 32 partidos esta temporada en la liga saudita con el Al-Ahli, llamado a ser suplente del capitán Harry Kane en el puesto de 9, junto con Ollie Watkins.

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Contratado para poner fin a 60 años de sequía de títulos de Inglaterra, Tuchel ha tomado estas controvertidas decisiones que se pueden volver en su contra en caso de no hacer un buen papel en Norteamérica (11 de junio al 19 de julio).

Foden y Palmer desempeñaron un papel fundamental en el camino de Inglaterra hacia la final de la Eurocopa 2024, pero ambos han pagado caro su floja temporada con el Manchester City y Chelsea, respectivamente.

El centrocampista del Nottingham Forest Morgan Gibbs-White y el delantero del Leeds Dominic Calvert-Lewin también se han quedado fuera pese a ser dos de los ingleses más goleadores de la Premier League esta temporada.

El exentrenador del PSG y Bayern también incluyó en la lista al veterano centrocampista del Brentford y ex capitán del Liverpool Jordan Henderson, en lugar de Adam Wharton, joven valor del Crystal Palace.

El defensa del Manchester United Harry Maguire dijo el jueves, tras filtrarse la convocatoria, que estaba impactado por no haber sido convocado.

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Tuchel ha asumido el riesgo con el central John Stones a pesar de su escasa participación en el Manchester City durante una temporada marcada por las lesiones.

También están en la lista dos jugadores ingleses que actúan en LaLiga española: Jude Bellingham (Real Madrid) y Marcus Rashford (Barcelona).

Por su parte, Toney causó impacto saliendo desde el banquillo en la Eurocopa de hace dos años, pero solo ha disputado dos minutos de fútbol internacional desde entonces, después de su marcha a Arabia Saudita en 2024.

Inglaterra inicia su andadura en el Mundial contra Croacia en Dallas el 17 de junio, antes de enfrentarse a Ghana el 23 de junio y a Panamá cuatro días después.

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Lista de 26 convocados de Inglaterra para el Mundial:

Porteros: Jordan Pickford (Everton), Dean Henderson (Crystal Palace), James Trafford (Manchester City).

Defensas: Reece James (Chelsea), Tino Livramento, Dan Burn (Newcastle), Marc Guehi, John Stones, Nico O'Reilly (todos del Manchester City), Ezri Konsa (Aston Villa), Jarell Quansah (Bayer Leverkusen), Djed Spence (Tottenham).

Centrocampistas: Declan Rice (Arsenal), Elliot Anderson (Nottingham Forest), Jude Bellingham (Real Madrid), Jordan Henderson (Brentford), Kobbie Mainoo (Manchester United), Morgan Rogers (Aston Villa), Eberechi Eze (Arsenal).

Delanteros: Harry Kane (Bayern de Múnich), Ivan Toney (Al-Ahli), Ollie Watkins (Aston Villa), Bukayo Saka, Noni Madueke (Arsenal), Marcus Rashford (Barcelona), Anthony Gordon (Newcastle).

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