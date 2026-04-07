NTN24
Martes, 07 de abril de 2026
Martes, 07 de abril de 2026
Champions League

Cuota colombiana y un agónico gol: Bayern Múnich derrotó al Real Madrid y el Sporting de Lisboa cayó en casa ante el Arsenal en juegos de ida de cuartos de final de la Champions League

abril 7, 2026
Por: Diana Pérez
Nueva jornada de Champions League | Foto: AFP
Nueva jornada de Champions League | Foto: AFP
Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Bayern Múnich y Real Madrid, y el Sporting y el Arsenal serán el próximo miércoles 14 de abril.

Una intensa jornada de Champions League se vivió este martes en donde el Bayern Múnich se enfrentó al Real Madrid y el Arsenal se midió cara a cara ante el Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final del torneo.

Tanto el Bayern como el Sporting contaron con presencia colombiana en el campo de juego, pero solo una de ellas pudo ayudar a su equipo a conseguir la ventaja en tan importancia instancia.

o

En el mítico estadio Santiago Bernabéu, el conjunto baváro abrió el marcador en el minuto 41 del primer tiempo gracias al extremo cafetero Luis Díaz. Tras una buena interceptación de pase, Olise recibe la pelota y decide dársela a Gnabry quien se la da a Harry Kane, quien se la devuelve a Gnabry.

Una vez dentro del área, Gnabry no duda en hacerle el pase al guajiro que ya había superado al defensa del Madrid y envía el balón al palo derecho para marcar el primero del conjunto alemán.

En el segundo tiempo, el equipo visitante se puso adelante en el marcador con un gol de Harry Kane que recibió el balón de Olise y disparó desde fuera del área para el 2-0 del Múnich.

El apretado partido tuvo varios intentos del Madrid por evitar irse en ceros en su propia casa, algo que llegó hasta el minuto 74 gracias al francés Kylian Mbappé.

Trent Alexander-Arnold logró escaparse de la defensa bávara y una vez en el área rival le lanzó el balón al francés quien de un solo toque pudo enviarlo a la parte superior del arco superando al gigante Manuel Neuer.

Por más que lo intentó, el conjunto merengue cayó en casa 2-1, un marcador al que tendrá que buscar cómo darle la vuelta en Alemania cuando dispute el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

A la misma hora, pero con diferente intensidad, el Sporting de Lisboa recibió al Arsenal, un partido que estuvo bastante cerrado para ambos equipos hasta el minuto 64 cuando Zubimendi abrió el marcador para el equipo inglés.

o

Sin embargo, tras revisar el VAR se anuló el gol y el encuentro continuó 0-0, hasta el 90+1 con el agónico gol de Havertz. El brasileño Martinelli le hace el pase a Havertz quien sin dudarlo baja el balón y lo envía al palo izquierdo del arco rival poniendo a celebrar de manera eufórica a su afición.

El conjunto portugués no solo tendrá que ir a intentar igualar el marcador en el partido de vuelta, sino que no contará con la participación del colombiano Luis Suárez, quien se perderá el encuentro por acumulación de amarillas.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Bayern Múnich y Real Madrid, y el Sporting y el Arsenal serán el próximo miércoles 14 de abril.

Temas relacionados:

Champions League

Luis Díaz

Bayern Múnich

Luis Suárez

Real Madrid

Arsenal

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

¿Fue algo más que un rescate a los pilotos? Exoficial de inteligencia de EE. UU. habla sobre reciente operativo militar en Irán

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

"Estoy convencido de que va a ser sentenciado por narcoterrorismo": congresista republicano Díaz-Balart sobre el juicio de Nicolás Maduro en Estados Unidos

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

"Es absolutamente necesaria": coronel Eric Rojo sobre prohibición de juez a defensa de Maduro de compartir pruebas con coacusados prófugos

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

“América Latina enfrenta una crisis de confianza”: expertos advierten retos de liderazgo y democracia en la región

Ver más

Clic Verde

Análisis
Presenta:
Harriet Hidalgo
Dirige:
Harriet Hidalgo

“No existe un nivel seguro de exposición a la contaminación del aire”: experto de la OPS

Ver más

Videos

Ver más
Manifestantes en Teherán, Irán - Foto: EFE
Régimen de Irán

El régimen de Irán usa a civiles como escudos humanos cerca de instalaciones que podrían ser atacadas por Estados Unidos

Foto de la Tierra desde la misión Artemis II - Foto: EFE
Artemis II

La impresionante fotografía del atardecer de la Tierra tomada desde Artemis II que recordó imagen de hace más de 55 años tomada desde Apolo 8

Avión de combate caza F-15 - Foto de referencia: EFE
Rescate

Detalles impactantes del rescate en territorio iraní de los tripulantes de un avión de guerra de EE. UU. que fue derribado por el régimen

Artemis II - Foto NASA
Artemis II

Primer astronauta en la historia de país sudamericano explica lo que está haciendo la tripulación de Artemis II luego de orbitar la Luna

Misión Artemis II - Foto: AFP
Nasa

"Los amamos desde la Luna": la NASA restablece contacto con astronautas de Artemis II tras su paso detrás del satélite

Más de Deportes

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Ranking FIFA

Así está el ranking FIFA antes de los partidos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Tenista checo Jiri Lehecka (EFE)
Miami

Captan gesto de la novia de reconocido tenista al ver que su pareja ganó uno de los partidos más importantes de su carrera

Partido Italia vs. EE. UU. del Clásico Mundial 2026 - Fotos: X / EFE
Clásico Mundial de Béisbol

¡Batacazo en el Clásico Mundial!: Italia venció a EE. UU. y ahora los norteamericanos podrían quedar eliminados en fase de grupos

Opinión

Ver más
Alexis L. Leroy Biodiversidad

El capital natural no necesita más métricas, necesita mercado

Por: Alexis L. Leroy
Arturo McFields Arturo McFields

Fracaso militar de barco chino y el contrataque de Estados Unidos en Latinoamérica

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Asdrúbal Aguiar

Todos somos responsables, según Machado

Por: Asdrúbal Aguiar
Héctor Schamis Héctor Schamis

La empecinada pretensión de excluir a María Corina

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
Jugadores de la Selección Colombia - Foto: EFE
Ranking FIFA

Así está el ranking FIFA antes de los partidos de la selección Colombia ante Croacia y Francia

Tenista checo Jiri Lehecka (EFE)
Miami

Captan gesto de la novia de reconocido tenista al ver que su pareja ganó uno de los partidos más importantes de su carrera

Ataques en Irán / FOTO: AFP
Ataque al régimen de Irán

Israel asegura que dio de baja a otro miembro del régimen iraní: "el ministro de Inteligencia de Irán, Jatib, fue eliminado"

Granko Arteaga, militar del régimen venezolano / Diosdado Cabello, prófugo de la justicia de los EE. UU. - Fotos: EFE
Régimen venezolano

“Lo más difícil va a ser deshacerse de Diosdado Cabello y Granko Arteaga”: Tamara Suju sobre los cambios en el gabinete del régimen venezolano

Misiles iraníes - Fotos EFE
Irán

¿Está Irán disparando misiles "de baja calidad" para agotar el sistema de defensa y poder utilizar los supersónicos? Experto analiza

Israel Katz: EFE
Irán

Israel asegura que abatió en un ataque aéreo a Alireza Tangsiri, jefe de la Marina de los Guardianes de la Revolución del régimen iraní

Donald Trump | Foto AFP
Donald Trump

“No necesitamos ni deseamos la ayuda de los países de la OTAN, nunca la hemos necesitado”: Trump responde a la negativa de países europeos para unirse al conflicto contra Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre