Cuota colombiana y un agónico gol: Bayern Múnich derrotó al Real Madrid y el Sporting de Lisboa cayó en casa ante el Arsenal en juegos de ida de cuartos de final de la Champions League

Una intensa jornada de Champions League se vivió este martes en donde el Bayern Múnich se enfrentó al Real Madrid y el Arsenal se midió cara a cara ante el Sporting de Lisboa en el partido de ida de los cuartos de final del torneo.

Tanto el Bayern como el Sporting contaron con presencia colombiana en el campo de juego, pero solo una de ellas pudo ayudar a su equipo a conseguir la ventaja en tan importancia instancia.

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En el mítico estadio Santiago Bernabéu, el conjunto baváro abrió el marcador en el minuto 41 del primer tiempo gracias al extremo cafetero Luis Díaz. Tras una buena interceptación de pase, Olise recibe la pelota y decide dársela a Gnabry quien se la da a Harry Kane, quien se la devuelve a Gnabry.

Una vez dentro del área, Gnabry no duda en hacerle el pase al guajiro que ya había superado al defensa del Madrid y envía el balón al palo derecho para marcar el primero del conjunto alemán.

En el segundo tiempo, el equipo visitante se puso adelante en el marcador con un gol de Harry Kane que recibió el balón de Olise y disparó desde fuera del área para el 2-0 del Múnich.

El apretado partido tuvo varios intentos del Madrid por evitar irse en ceros en su propia casa, algo que llegó hasta el minuto 74 gracias al francés Kylian Mbappé.

Trent Alexander-Arnold logró escaparse de la defensa bávara y una vez en el área rival le lanzó el balón al francés quien de un solo toque pudo enviarlo a la parte superior del arco superando al gigante Manuel Neuer.

Por más que lo intentó, el conjunto merengue cayó en casa 2-1, un marcador al que tendrá que buscar cómo darle la vuelta en Alemania cuando dispute el partido de ida de los cuartos de final de la Champions League.

A la misma hora, pero con diferente intensidad, el Sporting de Lisboa recibió al Arsenal, un partido que estuvo bastante cerrado para ambos equipos hasta el minuto 64 cuando Zubimendi abrió el marcador para el equipo inglés.

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Sin embargo, tras revisar el VAR se anuló el gol y el encuentro continuó 0-0, hasta el 90+1 con el agónico gol de Havertz. El brasileño Martinelli le hace el pase a Havertz quien sin dudarlo baja el balón y lo envía al palo izquierdo del arco rival poniendo a celebrar de manera eufórica a su afición.

El conjunto portugués no solo tendrá que ir a intentar igualar el marcador en el partido de vuelta, sino que no contará con la participación del colombiano Luis Suárez, quien se perderá el encuentro por acumulación de amarillas.

Los partidos de vuelta de los cuartos de final de la Champions League entre el Bayern Múnich y Real Madrid, y el Sporting y el Arsenal serán el próximo miércoles 14 de abril.