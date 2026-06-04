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Jueves, 04 de junio de 2026
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José Mourinho

Benfica rompe el silencio y habla acerca del presunto interés del Real Madrid por el técnico José Mourinho

junio 4, 2026
Por: Diana Pérez
José Mourinho | Foto: EFE
José Mourinho | Foto: EFE
Ante el revuelo de la posible ida de Mourinho del Benfica, la prensa portuguesa afirma que su posible sucesor sería Marco Silva.

Han sido varias semanas de especulaciones sobre el posible regreso del experimentado técnico portugués José Mourinho al Real Madrid tras la salida de Álvaro Arbeloa.

Sin embargo, el actual club de 'Mou' puso fin a las especulaciones y se refirió a la situación y el interés que tiene el conjunto merengue por él.

El equipo portugués confirmó que el presidente del conjunto blanco, Florentino Pérez, ha comunicado su interés por fichar a Mourinho si gana las elecciones a la presidencia del club.

En el comunicado, el Benfica señaló: "Pérez ha comunicado su firme intención de fichar al entrenador José Mario dos Santos Mourinho Félix si gana las elecciones a la presidencia de su club, previstas el 7 de junio de 2026".

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Y añadió que "la contratación de Mou se realizaría mediante el pago de la cláusula de libertad del técnico, fijada en 15 millones de euros (17,5 millones de dólares)".

El miércoles Florentino anunció que 'The Special One' sería uno de sus primeros fichajes si era reelegido como presidente del conjunto merengue, cargo que ocupó en una primera etapa del 2000 al 2006 y en una segunda etapa desde el 2009 hasta la actualidad.

Además de Mourinho, Pérez pretende reforzar su equipo con el francés Ibrahima Konaté, quien recién anunció su salida del Liverpool luego de que se terminara su contrato con los 'Reds'.

Mientras que su competencia, Enrique Riquelme afirmó que si era elegido presidente del Real ficharía a las dos piezas claves del Manchester City Erling Halaand y Rodri.

Ante el revuelo de la posible ida de Mourinho del Benfica, la prensa portuguesa afirma que su posible sucesor sería Marco Silva.

Esto luego de que el martes el Fullham confirmara que Silva dejaría el banquillo del conjunto inglés tras cinco años de estar al frente. Marco Silva no entrena en Portugal desde que salió del Sporting de Lisboa en 2015.

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