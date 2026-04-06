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Lunes, 06 de abril de 2026
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Inter de Miami

Momento en que la directiva del Inter de Miami corta la cinta en la inauguración del NU Stadium con un mural que encabeza el venezolano Telasco Segovia

abril 6, 2026
Por: Nucho Martínez
José Mas Santos, Jorge Mas Santos y David Beckham, en la inauguración del Nu Stadium - Foto: EFE
José Mas Santos, Jorge Mas Santos y David Beckham, en la inauguración del Nu Stadium - Foto: EFE
La elección del venezolano como figura principal generó gran impacto, ya que muchos anticipaban que el protagonismo recaería en Lionel Messi.

El Inter Miami CF, liderado por directivos como Jorge Mas Santos, José Mas Santos y David Beckham, inauguró oficialmente el NU Stadium, parte del complejo Miami Freedom Park.

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La apertura de dicho recinto deportivo estuvo marcada por una ceremonia de corte de cinta.

Durante el acto destacó un imponente mural del mediocampista venezolano Telasco Segovia como imagen central.

La obra visual, ubicada en la entrada principal del estadio, se convirtió en la primera imagen que reciben los aficionados al llegar al mencionado lugar.

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La elección del venezolano como figura principal generó gran impacto, ya que muchos anticipaban que el protagonismo recaería en Lionel Messi.

No obstante, el club optó por resaltar al mediocampista criollo como símbolo de este momento histórico para el conjunto de 'las garzas'.

Tras la inauguración, el Inter de Miami disputó su primer encuentro oficial en el NU Stadium frente al Austin FC, en un partido que finalizó con empate 2-2.

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Segovia fue titular y tuvo un papel clave en el desarrollo del juego, participando en la jugada que derivó en el primer gol del estadio, anotado por Messi.

El centrocampista de la Vinotinto permaneció en cancha durante 88 minutos, y fue sustituido en la recta final por el delantero uruguayo Luis Suárez, quien marcó el tanto que selló la igualdad.

El gol de Messi tras la acción iniciada por Segovia, quedó registrado como el primero en la historia del nuevo estadio. A su vez, vale subrayar, es el tanto número 903 del astro argentino.

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