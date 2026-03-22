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Domingo, 22 de marzo de 2026
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Clásico Mundial de Béisbol

'Pica y se extiende': el MVP del Clásico Mundial deja recado para otras potencias del béisbol: "Ahora nadie nos puede roncar, nadie"

marzo 22, 2026
Por: Redacción NTN24
Banderas de Puerto Rico y República Dominicana / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: Pexels / X / EFE
Banderas de Puerto Rico y República Dominicana / Maikel García, beisbolista venezolano - Fotos: Pexels / X / EFE
El combinado venezolano del 'deporte del diamante' venció a Estados Unidos en el loanDepot Park de Miami.

Fue el pasado martes 17 de marzo que Venezuela logró el campeonato del Clásico Mundial de Béisbol.

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El combinado venezolano del 'deporte del diamante' venció a Estados Unidos (uno de los países anfitriones del torneo) en el loanDepot Park de Miami.

En un trámite ajustado, los de Omar López encontraron el ‘camino de la gloria’ 3 carreras por 2.

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Una vez finalizado el compromiso, el MVP (Most Valuable Player - Jugador Más Valioso), Maikel García, se pronunció sobre el triunfo.

“La próxima vez que hagan un ranking del Clásico Mundial, Venezuela es el número uno, los demás después que se arreglen", expresó García.

Posteriormente, fue grabado dentro del terreno de juego. En medio de la celebración, consultado sobre qué se siente ser campeón del Clásico Mundial, respondió: “No voy a hablar... Ya nadie nos puede roncar con un Clásico (Mundial), nadie”.

Poco después, luego de festejar , García también dejó unas picantes declaraciones. “La camiseta decía Venezuela, no Latinoamérica, lo dije antes y no lo entendieron”.

Al margen de la situación, vale acotar que Venezuela se convirtió en el primer país sudamericano en alzar el trofeo del WBC.

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El Clásico Mundial de Béisbol (WBC) es el torneo internacional de béisbol profesional más importante, donde selecciones nacionales compiten por el título de campeón mundial.

Organizado por la MLB y la WBSC, reúne a los mejores peloteros del mundo, incluyendo estrellas de las Grandes Ligas (MLB) y la Liga Japonesa (NPB), cada tres o cuatro años.

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