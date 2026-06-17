Ghana venció a Panamá sobre la hora: así marcha el equipo centroamericano en el Grupo L del Mundial tras su derrota

Este miércoles la selección de Ghana y la de Panamá disputaron su primer partido en la Copa del Mundo 2026.

TE PUEDE INTERESAR:

Los africanos lograron vencer al conjunto centroamericano sobre la hora (1-0), gracias al tanto del centrocampista Caleb Yirenkyi en el minuto 90 + 5.

VEA TAMBIÉN Aunque no llevó a varios de sus referentes al Mundial, Inglaterra no decepcionó: Harry Kane lideró la victoria ante Croacia o

Ambos combinados jugaron un partido bastante cerrado. Sin embargo, el equipo que dirige el danés Thomas Christiansen, que logró tener mejor posesión de balón, no pudo sostener la igualdad.

Debido al nerviosismo mostrado en el tramo final del encuentro, el colegiado llevó dicho trámite hasta el minuto 101.

Ghana y Panamá se enfrentaron en el BMO Field (conocido oficialmente durante el torneo como Estadio de Toronto), ubicado en la ciudad de Toronto, Canadá.

VEA TAMBIÉN Noruega se reencuentra con la victoria en un Mundial tras 28 años de ausencia en el magno evento deportivo: Haaland anotó doblete o

Con este resultado, el Grupo L marcha, parcialmente, de la siguiente manera: en el primer lugar aparece Inglaterra con 3 puntos, en el puesto 2, Ghana, también con tres unidades, en la casilla 3, Panamá, y en el peldaño 4, Croacia.

La selección masculina de fútbol de Panamá ha clasificado a la Copa Mundial de la FIFA en dos ocasiones.

VEA TAMBIÉN Francia arranca con pie derecho la Copa del Mundo: Mbappé anotó y se puso a dos tantos del máximo goleador de los Mundiales o

Por su parte, la selección de Ghana ha clasificado a la Copa del Mundo de la FIFA 5 veces a lo largo de su historia.

El Mundial de fútbol 2026 arrancó el 11 de junio y terminará con la gran final el 19 de julio de 2026.