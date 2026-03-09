NTN24
Lunes, 09 de marzo de 2026
Lunes, 09 de marzo de 2026
Messi

El nuevo récord fijado por Messi a sus 38 años en la MLS con Inter Miami

marzo 9, 2026
Por: Redacción NTN24
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Lionel Messi, futbolista argentino - Foto: EFE
Desde su llegada al fútbol norteamericano en el verano de 2023, las convocatorias masivas se han vuelto cada vez más habituales en los partidos de ‘las garzas’.

El 'fenómeno Messi’ continúa. A sus 38 años, el astro argentino sigue dejando huellas por donde camina.

o

El impacto de ‘la pulga’ también se refleja en cifras históricas de asistencia, pues el Inter Miami CF logró reunir a 72.026 espectadores en el M&T Bank Stadium, transformando un partido habitual de la MLS en un evento de gran magnitud.

Este número marcó la mayor asistencia registrada en la historia del estadio, hogar de los Baltimore Ravens de la NFL (National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano).

No resulta extraño que miles de aficionados quieran ver en acción al considerado ‘mejor futbolista de todos los tiempos’.

Según lo registrado, hasta la fecha, dondequiera que juegue Inter Miami, las gradas se llenan de camisetas rosadas con el número 10 del astro argentino.

o

Semanas atrás, su presencia ya había provocado una multitud de 75.673 personas en el histórico LA Memorial Coliseum, estableciendo la mayor asistencia en un partido inaugural de la MLS y la segunda más alta en un encuentro de temporada regular en la historia de la liga.

Desde su llegada al fútbol norteamericano en el verano de 2023, las convocatorias masivas se han vuelto cada vez más habituales en los partidos de Inter Miami.

En cuanto a los próximos duelos del campeón del mundo, 'las garzas’ viajarán GEODIS Park para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf frente a Nashville SC el miércoles 11 de marzo.

o

Posteriormente, el cuadro que administran Jorge Mas Santos y David Beckham, volverá a la MLS con una visita al Bank of America Stadium, donde enfrentará a Charlotte FC en la cuarta jornada de la temporada regular el sábado 14 de marzo.

Temas relacionados:

Messi

Récord

Inter de Miami

Fútbol

MLS

Programas

Ver más

La Noche

Análisis
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jefferson Beltrán
Dirige:
Claudia Gurisatti

Así rinde homenaje el tirano Díaz-Canel al tirano abatido Alí Jamenei, mientras Trump advierte que la dictadura en Cuba “va a caer muy pronto”

Ver más

La Tarde

Noticiero
Presenta:
Idania Chirinos
Dirige:
Idania Chirinos

Pese a captura de Maduro, el Cartel de los Soles sigue operando en Venezuela, asegura investigación de InSight Crime

Ver más

El Informativo

Noticiero
Presenta:
Claudia Gurisatti - Jason Calderón - Jesús Prado - Carlos Sánchez
Dirige:
Jason Calderón

Se conocen nuevos detalles de la reunión que sostuvieron María Corina Machado y Donald Trump por segunda vez en la Casa Blanca

Ver más

Ángulo

Análisis
Presenta:
Ruth del Salto
Dirige:
Ruth del Salto

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Ver más

La Mañana

Noticiero
Presenta:
Andrés Gil - Ruth del Salto

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Ver más

Club de Prensa

Análisis
Presenta:
Roberto Macedonio - Jesús Prado - Ruth del Salto - Alessandra Martín

Qué se espera de llamativa cumbre de Trump con presidentes de Latinoamérica: estos son los grandes ausentes

Ver más

Razón de Estado

Noticiero
Presenta:
Dionisio Gutiérrez
Dirige:
Dionisio Gutiérrez

¿Cuál de los conflictos que hay actualmente en el mundo debe preocupar más a la humanidad?

Ver más

Videos

Ver más
Foto de referencia
Israel

Israel revela impresionante video del bombardeo al búnker militar subterráneo del abatido líder supremo iraní Alí Jamenei: 50 aviones de combate participaron

Lilian Tintori junto a Leopoldo López - Foto: EFE
Lilian Tintori

"La única información que tenemos es que fue orden de Delcy Rodríguez": Lilian Tintori denuncia que su casa en Caracas fue saqueada

Gustavo Petro, presidente de Colombia - Foto: EFE
VOX

"Petro busca una especie de pacto con los grupos narcoterroristas y delincuentes en Colombia": eurodiputado de Vox sobre denuncias ante la UE por posible amenaza electoral en el país

Foto de referencia: AFP
Catar

"Podemos resistir por mucho tiempo": Rashid Al-Mohanadi, vicepresidente del Centro de Investigación de Políticas Internacionales en Doha y parte del equipo del primer ministro de Catar

Donald Trump/ Delcy Rodríguez - Fotos AFP
Venezuela

Restablecimiento de relaciones diplomáticas entre EE. UU. y Venezuela está sujeto a que se siga avanzando en el plan de tres fases establecido por el secretario Rubio

Más de Deportes

Ver más
Selección de Venezuela en juego de Eliminatorias ante Bolivia - Foto: EFE
La Vinotinto

Piden rescindir el contrato de jugador de la Vinotinto por sumarse tarde a su equipo y llegar con una grave lesión

Javier Aguirre, técnico de la selección de México - Foto: EFE
Selección de México

"El grupo está tranquilo": técnico de México habla de condiciones de seguridad para partido en el que su selección se enfrentará a Islandia tras muerte de ‘El Mencho’

Uno de los tenitas bloqueados en Dubái, Daniil Medvedev | Foto: AFP
Tenis

ATP confirma que un "pequeño número" de tenistas permanece bloqueado en Dubái tras el ataque de Estados Unidos e Israel contra el régimen de Irán

Opinión

Ver más
Arturo McFields Arturo McFields

Lula y Sheinbaum los grandes perdedores de la Cumbre Escudo de las Américas

Por: Arturo McFields
Asdrúbal Aguiar Ataque al régimen de Irán

Comprensión de la guerra internacional

Por: Asdrúbal Aguiar
Alexis L. Leroy Desarrollo sostenible

Deuda, carbono y poder: la contabilidad que América Latina está empezando a cambiar

Por: Alexis L. Leroy
Héctor Schamis Cae Maduro en Venezuela

Maduro y el sistema internacional

Por: Héctor Schamis

Más noticias

Ver más
María Corina Machado (EFE)
Estados Unidos ataca a Irán

"Quita a Delcy su jugada más cómoda": Antonio De La Cruz habla de regreso de María Corina Machado a Venezuela y de Irán

Aguas del estrecho de Ormuz. (AFP)
Ataque al régimen de Irán

Régimen iraní dice que "quemará cualquier barco" que intente pasar por el estrecho de Ormuz, ruta vital del petróleo y el gas

Lingotes de Oro - Canva
Exportación

El gobierno de Donald Trump autorizó la venta de oro de Venezuela a Estados Unidos

Luna | Foto Canva
Eclipse de Luna

Así será el impresionante eclipse total de Luna que se verá sin “telescopio” en la madrugada de este 3 de marzo en Colombia: horarios y recomendaciones

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU. - EFE
Irán

Irán asegura estar dispuesto a responder "con fuerza" a cualquier ataque de EE. UU.

Irán cerró el estrecho de Ormuz / FOTO: EFE
Ataque al régimen de Irán

Irán anunció que el estrecho de Ormuz, vital para el transporte mundial, ha sido cerrado

Portaviones francés Charles De Gaulle - Foto de referencia: EFE
Francia

"Hay una diversidad de posiciones en la Unión Europea": Carlos Patiño, experto en conflictos internacionales, sobre ataques al régimen de Irán

Especiales

Ver más
Especial Fronteras de Incertidumbre
Especiales NTN24

Fronteras de Incertidumbre

febrero 26, 2024
Ucrania, un año después
Aniversario

Ucrania, un año después

febrero 24, 2023
Serie digital El cuento corto.
Serie digital

El cuento corto

marzo 6, 2023
Del Salto a Qatar
Videos

Del Salto a Qatar

noviembre 18, 2022
Especial Fin del Título 42
Cobertura

Fin del Título 42

mayo 10, 2023
Ucrania, en las entrañas de la guerra
Especial periodístico

Ucrania, en las entrañas de la guerra

agosto 29, 2023
Especial coronación Carlos III
Coronación Carlos III

Coronación Carlos III

mayo 4, 2023
Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita
Serie

Reportes del Océano sin Ley: La Última Frontera Indómita

mayo 31, 2023

Galerías

Ver más
Stranger Things estrena su quinta y última temporada - Foto AFP
Series

De 2016 a 2025: el impresionante cambio del elenco de la serie "Stranger Things", que estrena su quinta y última temporada

Amplio despliegue aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico este sábado 13 de septiembre - Fotos AFP
Despliegue militar de Estados Unidos

Imágenes del amplio movimiento militar aéreo de Estados Unidos en Puerto Rico en medio del despliegue en el sur del Caribe

Un eclipse total de Luna sorprendió a millones de personas este domingo 7 de septiembre - Foto EFE
Eclipse de Luna

Las mejores imágenes que deja el gran eclipse total de Luna de este domingo 7 de septiembre