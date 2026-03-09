El nuevo récord fijado por Messi a sus 38 años en la MLS con Inter Miami

El 'fenómeno Messi’ continúa. A sus 38 años, el astro argentino sigue dejando huellas por donde camina.

VEA TAMBIÉN Xavi Hernández 'destapa la olla': el estratega español explica cómo fue que le negaron el regreso de Messi al Barcelona o

El impacto de ‘la pulga’ también se refleja en cifras históricas de asistencia, pues el Inter Miami CF logró reunir a 72.026 espectadores en el M&T Bank Stadium, transformando un partido habitual de la MLS en un evento de gran magnitud.

Este número marcó la mayor asistencia registrada en la historia del estadio, hogar de los Baltimore Ravens de la NFL (National Football League, en español conocida como Liga Nacional de Fútbol Americano).

No resulta extraño que miles de aficionados quieran ver en acción al considerado ‘mejor futbolista de todos los tiempos’.

Según lo registrado, hasta la fecha, dondequiera que juegue Inter Miami, las gradas se llenan de camisetas rosadas con el número 10 del astro argentino.

VEA TAMBIÉN “No tienen ningún jugador feo”: Así fue el homenaje que Trump le hizo a Messi y al Inter Miami en la Casa Blanca o

Semanas atrás, su presencia ya había provocado una multitud de 75.673 personas en el histórico LA Memorial Coliseum, estableciendo la mayor asistencia en un partido inaugural de la MLS y la segunda más alta en un encuentro de temporada regular en la historia de la liga.

Desde su llegada al fútbol norteamericano en el verano de 2023, las convocatorias masivas se han vuelto cada vez más habituales en los partidos de Inter Miami.

En cuanto a los próximos duelos del campeón del mundo, 'las garzas’ viajarán GEODIS Park para disputar el partido de ida de los octavos de final de la Copa de Campeones de Concacaf frente a Nashville SC el miércoles 11 de marzo.

Posteriormente, el cuadro que administran Jorge Mas Santos y David Beckham, volverá a la MLS con una visita al Bank of America Stadium, donde enfrentará a Charlotte FC en la cuarta jornada de la temporada regular el sábado 14 de marzo.