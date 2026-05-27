Medios del régimen de Irán publican borrador del acuerdo con EE. UU. en el que estaría contemplado la reapertura del estrecho de Ormuz

Este miércoles, los medios del régimen islámico publicaron un supuesto borrador de acuerdo marco con Estados Unidos en el que estaría contemplado el levantamiento del bloqueo naval a Irán, el restablecimiento del tráfico a través del estrecho de Ormuz y la retirada de las fuerzas de Washington en la región del Golfo.

Cabe mencionar que, mientras Irán mantiene un control sobre el estrecho de Ormuz (vía energética vital para el mundo), Estados Unidos ha impuesto un bloqueo naval a los puertos y costas iraníes.

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No obstante, ambas partes han intercambiado propuestas durante estos días para poner fin al conflicto en Medio Oriente, el cual estalló el 28 de febrero con los ataques de Estados Unidos e Israel contra objetivos del régimen iraní.

Los medios estatales del régimen citaron un borrador de un posible memorando de entendimiento, al tiempo que subrayaron que el mismo "aún no estaba finalizado".

"Estados Unidos se ha comprometido a levantar el bloqueo naval de Irán y a cesar el hostigamiento a los barcos que transitan hacia o desde la República Islámica de Irán", reseñó el mencionado informe.

En consonancia, el régimen permitiría que el transporte marítimo comercial a través del estrecho de Ormuz se reanudaría en el plazo de un mes, tal como lo hacía antes del conflicto, según el borrador.

Por otro lado, el texto indica que Irán seguiría gestionando las rutas marítimas, inspeccionando los buques e imponiendo tasas de servicio a los barcos, medidas que solo se han impuesto desde el inicio del conflicto.

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En cuanto a la retirada de las tropas de Estados Unidos de la zona, el documento indicaba que Washington había otorgado "un compromiso a la República Islámica de Irán sobre este asunto".

En esta parte es importante resaltar que no se especificó si el compromiso se refería únicamente a las fuerzas desplegadas antes y durante del conflicto, o si también incluía las bases militares de EE.. UU. existentes en el Golfo.

Finalmente, el borrador señala que, de llegar a alcanzarse el acuerdo, Irán y EE. UU. iniciarían un período de negociación de 60 días, aunque no se mencionó qué temas se debatirían.

"Si las negociaciones alcanzan un acuerdo final durante el período de 60 días, se espera que este acuerdo sea aprobado mediante una resolución vinculante del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas", concluyó.