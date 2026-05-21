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Jueves, 21 de mayo de 2026
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Roland Garros

Así van a protestar en Roland Garros algunos de los mejores tenistas del planeta para exigir distribución más justa de los ingresos del torneo

mayo 21, 2026
Por: Redacción NTN24
Vista general de la cancha Philippe Chatrier en Roland Garros (EFE)
Vista general de la cancha Philippe Chatrier en Roland Garros (EFE)
Desde hace más de un año, miembros del top 10 mundial y sus representantes negocian con los cuatro torneos del Grand Slam elevar al 22% la parte de los ingresos que se destina a los jugadores.

La protesta de las estrellas del tenis, que han decidido reducir a 15 minutos sus obligaciones con la prensa antes de Roland Garros el viernes, será un "mensaje de unidad" más que "un boicot a los medios", defendió el jueves ante la AFP una fuente cercana a una jugadora del Top-10.

Una fuente cercana a los mejores jugadores y jugadoras del mundo había indicado el miércoles que algunas estrellas de los circuitos ATP y WTA, cuya identidad no ha sido precisada, limitarán a quince minutos el viernes sus comparecencias ante la prensa en el marco del tradicional 'media day' previo al torneo.

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Esos quince minutos hacen referencia a la dotación económica de los torneos de Grand Slam, que equivale según los jugadores a aproximadamente el 15% de los ingresos de las cuatro pruebas emblemáticas del tenis mundial.

Desde hace más de un año, miembros del top 10 mundial y sus representantes negocian con los cuatro torneos del Grand Slam elevar al 22% la parte de los ingresos que se destina a los jugadores, sin que hasta ahora se haya alcanzado un acuerdo.

La rebelión de los jugadores "no es un boicot a los medios, ni una huelga", insistió este jueves ante la AFP una fuente cercana a una jugadora del top 10 mundial.

"Tenemos un respeto absoluto por los periodistas y por el papel que desempeñan", señaló esta fuente.

Pero "después de varios meses de conversaciones" infructuosas con los torneos del Grand Slam, la limitación a 15 minutos del tiempo concedido a los medios el viernes es "un mensaje de unidad de los jugadores", argumenta.

"Los ingresos de los torneos del Grand Slam han aumentado significativamente en los últimos años, pero la parte de esos ingresos percibida por los jugadores ha disminuido" en porcentaje, considera.

"Simplemente pedimos una distribución más justa y un sistema más equilibrado para todos los jugadores", insistió.

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Aunque los mejores jugadores del mundo ya perciben millones de euros en premios, su gesto de descontento pretende defender los intereses del conjunto de los miembros del circuito, asegura.

"No se trata solo de nosotros (los miembros del Top 10), sino de todos aquellos que dan forma a este deporte: los jugadores que construyen su carrera, los que regresan de una lesión y los que disputan la fase de clasificación", insiste esta fuente.

Una reunión está prevista el viernes en Roland Garros con miembros de la Federación Francesa de Tenis (FFT) y a algunos representantes de los jugadores.

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