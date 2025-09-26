NTN24
Viernes, 26 de septiembre de 2025
Dembelé

Dembelé no solo se ganó el Balón de Oro sino que arrasó en votaciones: France Football reveló los resultados oficiales de la decisión

septiembre 26, 2025
Por: Redacción NTN24
Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro - Foto AFP
Cada uno de los jurados, uno por cada país del Top 100 del ránking FIFA, designa diez jugadores por orden decreciente de mérito.

Ousmane Dembelé, ganador del Balón de Oro este lunes, fue elegido como número uno en su clasificación por 73 de los 100 jurados llamados a votar por el mejor jugador de la pasada temporada, indicó este viernes la publicación France Football, organizadora del galardón.

El patrón del semanario francés, Vincent Garcia, había dicho ya el pasado lunes al diario L'Équipe que Dembelé había ganado "con bastante amplitud".

France Football hizo públicos este viernes los detalles de la clasificación: el jugador francés del PSG acumuló 1.380 puntos, por delante del español Lamine Yamal (FC Barcelona, 1.059 puntos) y del portugués Vitinha (PSG, 703 puntos).

o

Los diez elegidos por cada jurado reciben respectivamente 15, 12, 10, 8, 7, 5, 4, 3, 2 y 1 punto.

Dembelé recibió la máxima puntuación (15 puntos) de 73 de los jurados. Yamal fue el más votado por 11 de los jurados.

Otro dato que prueba la solidez del Balón de Oro ganado por Dembelé: figuró en el Top 5 de todos los jurados que participaron en la votación.

En el PSG campeón de Francia y Europa, Vitinha obtuvo la máxima puntuación de seis miembros del jurado, Achraf Hakimi de tres y Khvicha Kvaratshkhelia de uno. En ese último caso, el jurado era un periodista de Georgia, país del jugador.

