Colombia en busca de su primer título en el Mundial Sub-20: así será el recorrido de la ‘tricolor’ en el certamen

En Chile se iniciará la edición número 24 del certamen mundialista de la FIFA de la categoría Sub-20 en la rama masculina, competencia en la que Colombia tendrá por décima segunda ocasión.

El seleccionado cafetero logró su clasificación al Mundial, tras su gran actuación en el Sudamericano, en el que la Tricolor terminó en la tercera casilla, hecho que le permitió hacerse un lugar en el Mundial, detrás de Brasil (campeón) y Argentina (subcampeón).

Tras varios meses de espera, este sábado 27 de septiembre y hasta el próximo 19 de octubre, se disputará la Copa del Mundo Sub-20, en la cual participarán 24 equipos.

La Tricolor, actualmente dirigida por César Torres, buscará superar lo hecho hace dos años, donde avanzó hasta la instancia de cuartos de final de la competencia.

La única vez que el combinado nacional logró acceder al podio fue hace 22 años, en el Mundial de Emiratos Árabes Unidos 2003, donde Colombia terminó en el tercer puesto.

Estos son los rivales que enfrentará la Tricolor en el Mundial Sub-20 de Chile

La selección Colombia, que participa por décima segunda ocasión en el certamen mundialista, comparte el Grupo F, junto a sus similares de Arabia Saudita, Noruega y Nigeria. Encuentros que serán transmitidos por la señal abierta del Canal RCN, la app del Canal RCN.

Su camino en la Copa del Mundo Sub-20 comenzará el próximo lunes 29 de septiembre, día en que enfrentará al combinado saudí, en el estadio Fiscal de Talca, a partir de las 6:00 p.m., hora colombiana.

El jueves 2 de octubre se medirá ante Noruega, desde las 3:00 pm, y cerrará su participación en la fase de grupos ante Nigeria el domingo 5 de ese mismo mes, desde las 6:00 pm.

Con figuras como Emilio Aristizábal, Jordán García, Jordán Barrera, Neyser Villareal, la selección Colombia buscará ratificar el gran papel que desempeño en el pasado Sudamericano de la categoría, donde fue tercera.

¿Quiénes darán apertura al certamen mundialista?

Los encargados de darle apertura a este certamen serán la selección de Corea del Sur y su similar de Ucrania, que se enfrentarán este sábado 27 de septiembre desde las 3:00 p.m., hora colombiana, mismo horario en el que jugará Japón y Egipto.

Entre tanto, la anfitriona Chile ese mismo día debutará a partir de las 6:00 p.m. ante Nueva Zelanda en el estadio Nacional de Santiago.